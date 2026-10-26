HomeCronacheSportBasket, la SBA non molla: Sestese battuta 90-81 dopo un supplementare
La squadra del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo dopo la vittoria contro la Sestese.
Il saluto finale della SBA dopo il successo per 90-81 sulla Sestese. Foto Raul Dominici.

Basket, la SBA non molla: Sestese battuta 90-81 dopo un supplementare

Al Palasport Mario D’Agata gli amaranto recuperano lo svantaggio, pareggiano sul 75-75 e conquistano la vittoria all’overtime. Lanucci trascina Arezzo con 29 punti.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Basket, la SBA non molla: Sestese battuta 90-81 dopo un supplementare

Al Palasport Mario D’Agata gli amaranto recuperano lo svantaggio, pareggiano sul 75-75 e conquistano la vittoria all’overtime. Lanucci trascina Arezzo con 29 punti.

Vittoria al supplementare per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Mario D’Agata supera la Runner Basket Sestese per 90-81 dopo una sfida combattuta fino all’ultimo possesso dei tempi regolamentari.

Gli amaranto partono bene e chiudono avanti i primi due quarti (23-21 e 46-44 all’intervallo), ma la Sestese cambia passo nella terza frazione, portandosi sul 60-65. Nell’ultimo periodo Arezzo reagisce, recupera lo svantaggio e raggiunge il 75-75 che manda tutti all’overtime.

Nel supplementare i padroni di casa completano la rimonta e conquistano il successo. Decisiva la tenuta difensiva della SBA: negli ultimi 15 minuti, tra quarto periodo e supplementare, la Sestese realizza complessivamente 16 punti.

Una vittoria arrivata anche nonostante l’infortunio di Millan Rodriguez, costretto a lasciare la gara nella prima parte dell’incontro dopo un colpo subito da un avversario. Sul piano individuale spiccano i 29 punti di Lanucci, i 22 di Cosi e i 13 di Capodagli. Tra gli ospiti il miglior realizzatore è Dionisi con 27 punti.

«Ci tengo a ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto e i ragazzi che in campo hanno dato tutto», ha dichiarato coach Elena Vezzosi. «Siamo rimasti uniti sul meno 8, abbiamo ricucito ogni break difendendo. Siamo una squadra giovane e queste partite per noi sono molto emozionanti, soprattutto in campo c’è una fisicità a cui non siamo abituati con i pari età in Under 17».

Vezzosi ha sottolineato anche la differenza di esperienza tra le due formazioni: «Oggi Sestese era molto più grossa di noi e molto più esperta ma nessuno di noi si è tirato indietro». Quindi gli auguri a Raul e i complimenti a tutta la squadra.

Il prossimo impegno è in trasferta domenica a Vaiano contro il Valbisenzio, allenato dall’ex coach amaranto Paolo Bertini.

Il tabellino

Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Runner Basket Sestese 90-81 dts
Parziali: 23-21; 46-44; 60-65; 75-75.

Centro Tecnico BM: Risaliti 4, Lanucci 29, Pratesi 4, Capodagli 13, Millan Rodriguez 6, Marcantoni 4, Bettini, Marcelli, Caneschi 4, Pierallini, Cosi 22, Pasqui 4. Allenatrice: Elena Vezzosi. Assistente: A. Bruschi.

Sestese: Municchi 6, Cecchi 5, Rubino 6, Vallucci, Capecchi 11, Saccenti 10, Dionisi 27, Salvadori Matteo 3, Salvadori Marco 7, Moreu 6. Allenatore: Iacopini.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Tennis Giotto, doppio colpo in A2: ora arriva lo scontro al vertice con Albinea
Prossimo articolo
Foiano della Chiana si tinge d’arancione: la Festa della Zucca conquista il centro storico
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo Città del Natale, prima delle luci si accende il piano sicurezza

Redazione -
Dal 14 novembre al 6 gennaio torna la Città del Natale. In Prefettura il vertice su gestione delle folle, soccorsi e viabilità per l’undicesima edizione.

Viscovo lascia Fratelli d’Italia: a Roma tutto bene, ad Arezzo non si trova più la sintonia

Satira civica Gino Perticai -

Marchionna, il sacco dell’immondizia prende il volo e finisce sull’albero. Mistero sul lanciatore

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕