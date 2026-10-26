Basket, la SBA non molla: Sestese battuta 90-81 dopo un supplementare

Vittoria al supplementare per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Mario D’Agata supera la Runner Basket Sestese per 90-81 dopo una sfida combattuta fino all’ultimo possesso dei tempi regolamentari.

Gli amaranto partono bene e chiudono avanti i primi due quarti (23-21 e 46-44 all’intervallo), ma la Sestese cambia passo nella terza frazione, portandosi sul 60-65. Nell’ultimo periodo Arezzo reagisce, recupera lo svantaggio e raggiunge il 75-75 che manda tutti all’overtime.

Nel supplementare i padroni di casa completano la rimonta e conquistano il successo. Decisiva la tenuta difensiva della SBA: negli ultimi 15 minuti, tra quarto periodo e supplementare, la Sestese realizza complessivamente 16 punti.

Una vittoria arrivata anche nonostante l’infortunio di Millan Rodriguez, costretto a lasciare la gara nella prima parte dell’incontro dopo un colpo subito da un avversario. Sul piano individuale spiccano i 29 punti di Lanucci, i 22 di Cosi e i 13 di Capodagli. Tra gli ospiti il miglior realizzatore è Dionisi con 27 punti.

«Ci tengo a ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto e i ragazzi che in campo hanno dato tutto», ha dichiarato coach Elena Vezzosi. «Siamo rimasti uniti sul meno 8, abbiamo ricucito ogni break difendendo. Siamo una squadra giovane e queste partite per noi sono molto emozionanti, soprattutto in campo c’è una fisicità a cui non siamo abituati con i pari età in Under 17».

Vezzosi ha sottolineato anche la differenza di esperienza tra le due formazioni: «Oggi Sestese era molto più grossa di noi e molto più esperta ma nessuno di noi si è tirato indietro». Quindi gli auguri a Raul e i complimenti a tutta la squadra.

Il prossimo impegno è in trasferta domenica a Vaiano contro il Valbisenzio, allenato dall’ex coach amaranto Paolo Bertini.

Il tabellino

Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Runner Basket Sestese 90-81 dts

Parziali: 23-21; 46-44; 60-65; 75-75.

Centro Tecnico BM: Risaliti 4, Lanucci 29, Pratesi 4, Capodagli 13, Millan Rodriguez 6, Marcantoni 4, Bettini, Marcelli, Caneschi 4, Pierallini, Cosi 22, Pasqui 4. Allenatrice: Elena Vezzosi. Assistente: A. Bruschi.

Sestese: Municchi 6, Cecchi 5, Rubino 6, Vallucci, Capecchi 11, Saccenti 10, Dionisi 27, Salvadori Matteo 3, Salvadori Marco 7, Moreu 6. Allenatore: Iacopini.