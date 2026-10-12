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Giostra, scintille in TV tra Giorgio Marmorini e il rettore di Porta Sant’Andrea

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Giostra, scintille in TV tra Giorgio Marmorini e il rettore di Porta Sant’Andrea

La Giostra del Saracino accende gli animi anche lontano da Piazza Grande. Durante la trasmissione “La Tavolata del Lanzi”, in onda su Amaranto Channel, si è registrato un acceso confronto tra Giorgio Marmorini, ex rettore di Porta Crucifera, e il rettore di Porta Sant’Andrea.

La discussione è diventata particolarmente vivace quando i due hanno manifestato opinioni contrastanti, con un botta e risposta nel quale non sono mancate le frecciate.

«Questo lo dici te», è una delle battute pronunciate durante il confronto. La replica arriva immediata: «Ma questo lo dico io perché non credo che tu abbia la verità in tasca».

Uno scambio che racconta quanto la Giostra continui a far discutere anche davanti alle telecamere. Perché ad Arezzo le lance si spezzano in Piazza Grande, ma le polemiche non conoscono stagione.

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