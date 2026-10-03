Sansepolcro, lo zaino frigo non era previsto: fermato con 100 euro di bistecche alla Coop

A Sansepolcro la spesa “salta la cassa” ha raggiunto un livello discretamente carnivoro. Venerdì sera 2 ottobre un uomo di 44 anni è stato fermato alla Coop con nello zaino confezioni di carne di manzo per un valore complessivo di circa cento euro.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preso alcune confezioni dal banco della macelleria, inizialmente mettendole nel carrello come un cliente qualsiasi. Poi avrebbe raggiunto un punto del supermercato non coperto dalle telecamere e trasferito la carne nello zaino che portava sulle spalle.

Una strategia che, sulla carta, poteva sembrare raffinata. Sulla carta, appunto. Perché i movimenti non sono sfuggiti al personale di vigilanza, che lo ha tenuto d’occhio e lo ha fermato all’uscita.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riportato, l’uomo, un 44enne residente a Sansepolcro, è stato sottoposto ad arresto nell’ambito dell’ipotesi di tentato furto.

Agli operanti avrebbe spiegato di essere disoccupato, di trovarsi in forti difficoltà economiche e di aver agito per necessità. Un elemento che rende la vicenda meno da commedia e molto più da cronaca reale. L’ironia, semmai, resta tutta nella modalità: uno zaino trasformato per qualche minuto in reparto macelleria portatile.

Dalle verifiche sarebbe inoltre emerso che il 44enne era già stato coinvolto il giorno precedente in due episodi analoghi avvenuti nella vicina San Giustino, in Umbria.

Nella mattinata di sabato 3 ottobre, secondo quanto riportato, il giudice monocratico del Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento adottato nei confronti del 44enne nell’ambito dell’ipotesi di tentato furto. Assistito d’ufficio dall’avvocato Ilaria Aloigi Luzzi, l’uomo è stato poi rimesso in libertà con obbligo di firma quotidiano presso la caserma dei carabinieri.

Morale della storia: cento euro di bistecche, uno zaino pieno, l’intervento dei carabinieri e un obbligo di firma. Decisamente più complicato di prendere il numerino al banco macelleria.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.