Incidente sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo: coinvolti due auto e un mezzo pesante, due feriti

Incidente stradale nella mattinata di martedì 17 marzo lungo la SR71, nel territorio di Subbiano, che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante.
L’allarme è scattato alle ore 7:25 quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Bravo della Croce Rossa Italiana di Arezzo, l’ambulanza infermieristica di Subbiano, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1.
Il personale sanitario ha prestato assistenza ai feriti coinvolti nello scontro. Un giovane di 20 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Careggi di Firenze tramite elisoccorso, mentre una donna di 39 anni è stata trasferita, sempre in codice 2, all’ospedale San Donato di Arezzo.
Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per la gestione della viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente.
Continuiamo a costruire budelli su budelli e il risultato sarà sempre questo. Un unica striscia continua da Poppi fino ad Arezzo o quasi, impossibilità di superare anche un trattore che va a 40 km/h a meno che uno lo faccia a proporio rischio e pericolo cosi come un camion o un ciclista. Nella vicina Umbria hanno costruito tutte 4 corsie che vanno nelle direttrici principali e il risultato ambienbtale non mi sembra così disastroso. Vorrei vedere anche l’incidentalità prima e dopo le 4 corsie, ma la vita a quanto pare da noi viene dopo il vincolo paesaggistico