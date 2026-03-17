Incidente sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo: coinvolti due auto e un mezzo pesante, due feriti

Incidente stradale nella mattinata di martedì 17 marzo lungo la SR71, nel territorio di Subbiano, che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante.

L’allarme è scattato alle ore 7:25 quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Bravo della Croce Rossa Italiana di Arezzo, l’ambulanza infermieristica di Subbiano, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1.

Il personale sanitario ha prestato assistenza ai feriti coinvolti nello scontro. Un giovane di 20 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Careggi di Firenze tramite elisoccorso, mentre una donna di 39 anni è stata trasferita, sempre in codice 2, all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per la gestione della viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente.