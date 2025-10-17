Arezzo, 74enne travolto in via Chiarini: è in prognosi riservata alle Scotte

È in gravissime condizioni il 74enne investito nel pomeriggio di giovedì in via Chiarini, ad Arezzo. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava attraversando o camminava lungo la strada quando un’auto lo ha travolto. L’impatto è stato violentissimo e il 74enne è stato sbalzato a terra, riportando traumi multipli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e la Polizia municipale, che ora sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se l’uomo si trovasse sulle strisce pedonali o ai bordi della carreggiata. Gli agenti stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

La Procura della Repubblica è stata informata: se la prognosi dovesse superare i 40 giorni, scatterà l’ipotesi di lesioni personali gravi perseguibili d’ufficio.