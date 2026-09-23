HomeCronacheFatti di cronacaCortona, incendio devasta un allevamento di pollame: capannone distrutto dalle fiamme
Vigili del fuoco durante l’incendio in un allevamento di pollame in località Landrucci a Cortona
L’intervento dei Vigili del Fuoco nell’azienda di località Landrucci, nel comune di Cortona. Un capannone è stato completamente distrutto dall’incendio.

Cortona, incendio devasta un allevamento di pollame: capannone distrutto dalle fiamme

I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti in località Landrucci. Il rogo ha distrutto completamente uno dei capannoni dell’azienda, coinvolgendo anche il pollame presente all’interno. Evitata la propagazione alle strutture vicine

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Cortona, incendio devasta un allevamento di pollame: capannone distrutto dalle fiamme

I vigili del fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti in località Landrucci. Il rogo ha distrutto completamente uno dei capannoni dell’azienda, coinvolgendo anche il pollame presente all’interno. Evitata la propagazione alle strutture vicine

Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi un’azienda che alleva pollame in località Landrucci, nel comune di Cortona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo del distaccamento di Cortona con sette persone e tre automezzi.

Le fiamme hanno interessato uno dei capannoni dell’azienda, che è andato completamente distrutto. Nel rogo è rimasto coinvolto anche il pollame allevato all’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio e, soprattutto, di impedire che le fiamme si propagassero agli altri capannoni adiacenti, evitando così conseguenze ancora più pesanti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cortona e i volontari della Protezione civile, presenti con un’autobotte.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio.

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