Loitanyang trionfa a Santarcangelo: la Polisportiva Policiano resta ai vertici nazionali

La Polisportiva Policiano firma un nuovo risultato di prestigio grazie alla vittoria di Simon Kibet Loitanyang, atleta keniano, alla Corsa di Santarcangelo. La manifestazione, di livello nazionale, ha visto al via oltre seicento partecipanti provenienti da tutta Italia.

Loitanyang si è imposto nella prova sui 10 chilometri, fermando il cronometro a 29’42” nonostante il maltempo e le condizioni difficili del percorso. La prestazione gli ha consentito di staccare gli avversari di quasi un minuto, confermando un eccellente stato di forma e la continuità ai massimi livelli della Polisportiva Policiano.

Buoni riscontri sono arrivati anche dagli altri atleti aretini impegnati in gara: Tartaglini e Menonna hanno chiuso tra i primi trenta assoluti, mentre Sisi e Luccero hanno confermato solidità e crescita. In campo femminile, Valentina Mattesini ha conquistato un significativo decimo posto.

Prossimi appuntamenti

La società è già proiettata verso il prossimo evento: il City Trail del 25 novembre al Prato di Arezzo, organizzato in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. La gara rappresenterà inoltre l’ultimo atto del 30º Grand Prix “Atleta dell’Anno”, che decreterà i vincitori della stagione.

Classifiche provvisorie del Grand Prix

Settore maschile

Stefano Bettarelli Tommaso Lisi Fabio Bigiarini

Settore femminile

Noemi Trippi Giulia Sadocchi Veronica Nocentini

Con distacchi ancora ridotti, tutti gli atleti rimangono in corsa per il riconoscimento finale. La Polisportiva Policiano si prepara così a un epilogo di stagione ricco di attese e competitività.