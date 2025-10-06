Oltre 500 atleti alla “Lamarina”: trionfano Fragiacomo e Tamburi, la U.P. Policiano domina tra le società

Percorso duro e maltempo non fermano la grande partecipazione all’edizione 2025 della classica podistica aretina.

Oltre 500 atleti tra giovani e adulti hanno dato vita a un’edizione spettacolare e combattuta de “Lamarina”, la corsa podistica di 13,8 km che ha confermato il suo fascino nonostante un percorso impegnativo e le difficili condizioni meteo.

La pioggia battente e il vento, che hanno caratterizzato i chilometri centrali della gara, hanno reso ancora più selettiva una competizione già dura per i tratti in salita nella prima e soprattutto nell’ultima parte del tracciato. Solo nelle fasi finali il tempo ha concesso una tregua, permettendo agli atleti di concludere la prova in condizioni migliori.

Gara maschile

Vittoria netta e meritata per Federico Fragiacomo (Trieste Atletica), protagonista di una prestazione autorevole. Dopo aver imposto il ritmo fin dalle prime battute, Fragiacomo è stato tallonato da un gruppo di agguerriti atleti toscani e umbri: Stefano Zanti (Atletica Unicusano Livorno), Giovanni Scatizzi (Gp Parco Alpi Apuane), Michele Pastorini (U.P. Policiano) e Andrea Lombardo (Atletica Umbertide).

Nella parte finale, il triestino ha cambiato passo staccando progressivamente i diretti avversari e tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 43’53”. Alle sue spalle Scatizzi ha chiuso a circa 40 secondi, seguito da Zanti (+50″) e da Pastorini, quarto a un minuto esatto ma autore di un ottimo recupero su Lombardo, quinto. Da segnalare l’eccellente prova di squadra della Polisportiva Policiano, che ha piazzato ben nove atleti tra i primi ventuno classificati.

Gara femminile

Dominio assoluto per Silvia Tamburi (Avis Perugia), che ha preso il comando fin dai primi chilometri mantenendo un ritmo irresistibile fino al traguardo, chiudendo in 50’42”. Alle sue spalle la connazionale Giulia Giorgi (Corradini Rubiera) ha provato a ricucire il distacco nella parte centrale della gara, ma ha dovuto accontentarsi della seconda posizione con un ritardo di circa 30 secondi.

Sul podio anche le atlete della Polisportiva Policiano, protagoniste di un’ottima prestazione di squadra con Giulia Sadocchi, Noemi Trippi, Valentina Mattesini e Deyanira Rodriguez, tutte giunte tra le prime posizioni.

LAMARINA CLASSIFICA GENERALE

Prossimi appuntamenti

“LaMarina” ha rappresentato una tappa fondamentale del Grand Prix 2025, che proseguirà domenica 12 ottobre con la “Tartufissima” di Pietralunga.

Tutte le classifiche complete sono disponibili su www.icron.it.

Nel frattempo, arriva un’altra soddisfazione per la Polisportiva Policiano: nella gara internazionale di Telese (Abruzzo), il portacolori Simon Kibet Loitanyang ha conquistato un brillante successo, confermando l’ottimo momento di forma della squadra aretina.