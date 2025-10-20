16.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 20, 2025
Weekend trionfale per la Polisportiva Policiano: record di Loitanyang e vittoria per Rodríguez

Risultati di alto livello per gli atleti aretini tra Cremona e il Chianti

Redazione
Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Policiano, protagonista su più fronti con risultati di grande prestigio a livello nazionale e regionale.

A Cremona, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Mezza Maratona, lo specialista keniano Simon Loitanyang ha firmato una prova straordinaria, chiudendo la distanza in 1h03’40”. Il tempo rappresenta un miglioramento di quasi due minuti sul suo precedente primato personale e costituisce il miglior risultato di sempre per un atleta aretino nella storia della mezza maratona provinciale.
Buone prestazioni anche per i compagni Michele Pastorini e Giovanni Scatizzi, entrambi autori di una prova solida pur senza scendere sotto il muro dei 69 minuti. Grazie ai risultati combinati di Loitanyang e Pastorini, la Polisportiva Policiano si è classificata tra le prime venti società italiane nella graduatoria nazionale.

Successi anche sul fronte regionale, onde Dejanira Rodríguez ha dominato la Eco Maratona del Chianti, imponendosi nella categoria femminile con il tempo di 3h28’28”.

Il prossimo appuntamento per gli atleti aretini sarà domenica 26 ottobre con la Maratonina Città di Arezzo, una delle gare più attese del calendario podistico, che vedrà al via molti protagonisti italiani e stranieri.
La Polisportiva Policiano conferma così il proprio ruolo di eccellenza nel panorama dell’atletica nazionale, frutto dell’impegno costante di atleti, tecnici e dirigenti.

Redazione
