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Nuova rotatoria tra via Buonconte da Montefeltro e via Tarlati ad Arezzo
La nuova viabilità nella zona di via Buonconte da Montefeltro e via Tarlati, dove dal 22 settembre entra in vigore la fase sperimentale delle modifiche alla circolazione.

Via Tarlati-Buonconte, da martedì si cambia: addio alle svolte a sinistra e Pietramala cambia verso

Dal 22 settembre parte la fase di prova della nuova viabilità: cambia il semaforo, vengono vietate due svolte a sinistra e si inverte il senso di marcia di via Pietramala. Modificati anche i percorsi delle linee S*, T e R.

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Via Tarlati-Buonconte, da martedì si cambia: addio alle svolte a sinistra e Pietramala cambia verso

Dal 22 settembre parte la fase di prova della nuova viabilità: cambia il semaforo, vengono vietate due svolte a sinistra e si inverte il senso di marcia di via Pietramala. Modificati anche i percorsi delle linee S*, T e R.

Da martedì 22 settembre cambia ancora la viabilità nella zona tra via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro. E stavolta conviene guardare bene i cartelli prima di affidarsi alla memoria: due svolte a sinistra spariscono, via Pietramala cambia senso di marcia e il semaforo viene riprogrammato.

È stato infatti aperto un ulteriore settore della nuova rotatoria di via Buonconte da Montefeltro. La nuova viabilità che parte dal parcheggio scambiatore è adesso percorribile nei due sensi ed è stato ripristinato anche l’accesso a via Buonconte per chi arriva da fuori città.

Nei prossimi giorni dovrà essere completata anche l’intersezione con via della Cella, dove è previsto un attraversamento pedonale rialzato con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rallentare i veicoli in ingresso e in uscita dalla rotatoria.

Intanto parte l’esperimento.

Da martedì 22 settembre sarà vietata la svolta a sinistra da via Tarlati verso via Buonconte da Montefeltro. Stesso destino per chi arriva da via Buonconte e vuole svoltare a sinistra in via Tarlati.

In compenso, perché evidentemente a un incrocio che cambia mancava ancora un po’ di movimento, verrà invertito il senso di marcia di via Pietramala.

Cambierà anche il funzionamento del semaforo di via Tarlati: il rosso per le auto scatterà sostanzialmente alla chiamata dei pedoni. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più fluido il traffico lungo via Tarlati, eliminando parte delle attese provocate dall’attuale regolazione semaforica.

La nuova disciplina sarà inizialmente sperimentale, in modo da permettere agli automobilisti di abituarsi e soprattutto al Comune di verificare gli effetti reali sulla circolazione. Perché fra simulazioni, progetti e rendering, alla fine resta sempre il collaudo più affidabile: metterci dentro gli aretini all’ora di punta.

A completamento dei lavori della rotatoria è prevista anche la sistemazione definitiva dell’incrocio tra via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro.

Le novità riguardano anche gli autobus.

La linea S* in uscita dalla città verso Ponte alla Chiassa, arrivata alla rotatoria di via Tarlati, percorrerà la nuova “variante Buonconte” fino alla nuova rotatoria di via Buonconte da Montefeltro, dove riprenderà il percorso ordinario.

Stessa deviazione per la linea T in uscita verso Antria.

La linea T in ingresso verso Arezzo continuerà invece a transitare regolarmente da via Buonconte da Montefeltro.

La linea R in ingresso verso Arezzo, raggiunta la nuova rotatoria, percorrerà la variante Buonconte fino alla rotatoria di via Tarlati per poi riprendere il normale itinerario.

Insomma, da martedì nella zona cambia parecchio. Per i primi giorni il consiglio più sensato resta quello che ad Arezzo accompagna ogni rivoluzione viaria: occhi aperti, frecce accese e niente guida “perché tanto sono sempre passato di qui”.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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