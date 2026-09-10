Alga Atletica Arezzo riparte col botto: quattro medaglie a Modena

L’Alga Atletica Arezzo torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa senza perdere troppo tempo in convenevoli: quattro medaglie al memorial nazionale “Crotti-Ruggeri” di Modena, con un oro, un argento e due bronzi.

Il risultato migliore porta la firma di Nicholas Gavagni, classe 2007, che ha vinto il salto in lungo con la misura di 7,04 metri.

Sul secondo gradino del podio è salito invece Riccardo Cincinelli, classe 2005, nei 110 ostacoli, chiusi in 15,26 secondi.

Due i bronzi conquistati dalla società aretina: Gemma Fabbriciani, classe 2009, ha chiuso terza nel salto triplo con 11,02 metri, mentre Lorenza De Silva, classe 2007, ha ottenuto il terzo posto nei 400 metri piani con il tempo di 1:01.38.

Insomma, il rientro dalle vacanze non ha prodotto soltanto nostalgia da ombrellone e password dimenticate.

Sono arrivati anche altri piazzamenti positivi.

Elena Vella, classe 2008, ha terminato al quinto posto il salto triplo con 10,63 metri, mentre Flavia Matteucci, classe 2010, si è classificata sesta con 10,36.

Nel salto in lungo maschile, Filippo Misuri, classe 2009, ha chiuso settimo con 5,98 metri e Francesco Tortorelli, anch’egli del 2009, nono con 5,94.

Indicazioni incoraggianti per i tecnici dell’Alga in vista dei prossimi appuntamenti agonistici di fine 2026.

La trasferta di Modena coincide anche con la ripartenza dei corsi di atletica leggera allo stadio “Tenti” di via di Castelsecco.

Le attività sono aperte a tutte le età e partono dai bambini nati nel 2023, con percorsi differenziati in base all’anno di nascita e all’esperienza.

Per i più piccoli le lezioni saranno dedicate soprattutto al gioco e allo sviluppo delle capacità motorie di base, dalla coordinazione all’equilibrio, dalla velocità alla reattività.

Con la crescita verranno poi introdotte progressivamente le varie discipline dell’atletica: corsa, salti e lanci, fino all’avvicinamento alle prime competizioni.

Spazio anche agli adulti, con allenamenti di gruppo seguiti da istruttori laureati in scienze motorie o tecnici Fidal.

Per ogni nuovo iscritto è prevista una settimana di prova gratuita.

Per informazioni è possibile contattare il numero 320 6314566.

“Settembre è sempre un mese di particolare dinamismo ed entusiasmo”, commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, sottolineando come i risultati di Modena rappresentino un primo segnale positivo in vista della nuova stagione.

Una ripartenza, dunque, con quattro medaglie già al collo.

Che per essere settembre non è male: c’è chi torna dalle ferie con tre chili in più e chi con un oro.