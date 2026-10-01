Il 2, 3 e 4 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze della provincia di Arezzo

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre torna anche in provincia di Arezzo “La Mela di AISM”, la manifestazione nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

I volontari distribuiranno la tradizionale borsa rossa di AISM, contenente 1,8 kg di mele nelle varietà Noared, Golden Delicious o Granny Smith, a fronte di una donazione minima di 12 euro. Il ricavato contribuirà a sostenere la ricerca scientifica, i servizi territoriali e la tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

«Questo evento è dedicato soprattutto ai giovani. La diagnosi di sclerosi multipla arriva tra i 20 e i 40 anni, proprio nel momento in cui si costruisce il proprio futuro, il lavoro e la famiglia. Per questo essere presenti nelle piazze con le mele di AISM significa trasformare un gesto di solidarietà in un aiuto concreto», dichiara Alessio d’Aniello, presidente provinciale della Sezione AISM di Arezzo e neo consigliere nazionale.

La sclerosi multipla è la seconda causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi. In Toscana sono quasi 10.000 le persone che convivono con la malattia, mentre nella provincia di Arezzo sono oltre 1.100. In Italia si contano circa 150 mila persone con sclerosi multipla e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi.

«Ad Arezzo e in provincia le postazioni saranno numerose. Questi eventi ci permettono di raggiungere tutto il territorio provinciale e far sapere alle persone coinvolte con la sclerosi multipla che ci siamo e che esiste AISM e la nostra Sezione Provinciale», prosegue d’Aniello.

Dove trovare le Mele di AISM ad Arezzo e in provincia

Arezzo

2 ottobre, Spazio Enel, via Giuseppe Garibaldi 97

3 ottobre, Ipercoop, viale Amendola

3 e 4 ottobre, Esselunga

Valdarno

Terranuova Bracciolini: 2 ottobre Coop; 3 e 4 ottobre piazza della Repubblica

Montevarchi: 3 ottobre Ipercoop

San Giovanni Valdarno: 3 ottobre piazza Cavour

Castelfranco: 3 ottobre piazza Vittorio Emanuele

Piandiscò: 4 ottobre via Volta

Faella: 3 e 4 ottobre piazza Matteotti

Negozi solidali del Valdarno: dal 1° ottobre Il Girasole di Mercatale, La Bottega della Carne di Cavriglia, Supermercato A&O e Palestra Olimpia Gym di San Giustino Valdarno, Salone Nuova Proposta di San Giovanni Valdarno.

Valdichiana aretina

Foiano: Coop, 3 ottobre mattina

Cortona: piazza della Repubblica, 3 ottobre

Camucia: Conad, 3 ottobre mattina

Castiglion Fiorentino: Coop, 3 ottobre

Monte San Savino: Santuario delle Vertighe, 3 e 4 ottobre negli orari delle messe

Casentino

Subbiano: Gala, 3 ottobre

Bibbiena: Coop, 3 ottobre

Chiusi della Verna: davanti alla sede Pro Loco, via Roma, 3 e 4 ottobre

Stia: Coop, 3 ottobre mattina

Negozio solidale in Casentino: dal 1° ottobre Parrucchiera Danystyle di Pratovecchio.

Valtiberina

Sansepolcro: Coop, 3 ottobre

La Sezione Provinciale AISM di Arezzo ringrazia soci, volontari, associazioni e attività commerciali che collaborano alla manifestazione. Tra le realtà coinvolte figurano Auser, Unpli, Associazione Nazionale Bersaglieri e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Per maggiori informazioni è possibile consultare aism.it/mela oppure contattare la Sezione Provinciale AISM di Arezzo all’indirizzo aismarezzo@aism.it, ai numeri 0577 357100 e 338 3784774, anche via WhatsApp.