Badia al Pino: rapinati con spray urticante, rubato oro per 700.000

Rapinato oro per un valore di 700mila euro a Badia al Pino, il colpo è avvenuto intorno a mezzogiorno, con i banditi che hanno agito spruzzando spray urticante al proprietario di una ditta orafa.

Quest’ultimo, insieme ad un dipendente, stava trasferendo 15 chili di verghe d’oro in un furgone.

L’assalto è avvenuto davanti alla sua ditta, la ‘Italiana Oro’. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, e un’ambulanza per i soccorsi ai due orafi, sottoposti ad accertamenti medici.

Indagini sono in corso per individuare i responsabili.

I banditi sembravano conoscere bene le abitudini degli orafi, attaccando con estrema sicurezza nonostante l’orario diurno.

Il distretto orafo, con le sue aziende ricche di materie prime preziose, è tornato molto appetibile per la criminalità.