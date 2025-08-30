19.3 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 30, 2025
Due incidenti nella notte: auto ribaltata in A1 e uscita di strada a Marciano della Chiana

Due incidenti nella notte: auto ribaltata in A1 e uscita di strada a Marciano della Chiana

Soccorsi in A1 e a Marciano della Chiana: auto ribaltata e uscita di strada nella notte e mattina.

Redazione
Redazione

-

Mattinata e nottata di lavoro intenso per i Vigili del fuoco del comando di Arezzo, impegnati su due distinti incidenti stradali.

Il primo episodio si è verificato alle 06.15 di oggi sull’autostrada A1, al km 323 in direzione nord, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, con una di esse che si è ribaltata. La persona a bordo del veicolo capottato è stata soccorsa e affidata al personale del 118. L’incidente ha reso necessaria la momentanea chiusura della corsia nord. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Il secondo intervento è avvenuto invece nella notte, intorno alle 01.35, sulla Strada Provinciale della Misericordia, nel comune di Marciano della Chiana. Un’autovettura è uscita di strada dopo aver abbattuto un palo della linea telefonica e parte di una recinzione. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Oltre ai Vigili del fuoco di Cortona, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
