Due incidenti nella notte: auto ribaltata in A1 e uscita di strada a Marciano della Chiana

Mattinata e nottata di lavoro intenso per i Vigili del fuoco del comando di Arezzo, impegnati su due distinti incidenti stradali.

Il primo episodio si è verificato alle 06.15 di oggi sull’autostrada A1, al km 323 in direzione nord, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, con una di esse che si è ribaltata. La persona a bordo del veicolo capottato è stata soccorsa e affidata al personale del 118. L’incidente ha reso necessaria la momentanea chiusura della corsia nord. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Il secondo intervento è avvenuto invece nella notte, intorno alle 01.35, sulla Strada Provinciale della Misericordia, nel comune di Marciano della Chiana. Un’autovettura è uscita di strada dopo aver abbattuto un palo della linea telefonica e parte di una recinzione. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Oltre ai Vigili del fuoco di Cortona, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.