La Regione Toscana annuncia un contributo di 500 euro alle neomamme dal 2027, nell’ambito del progetto «Si nasce in Toscana». Il presidente Eugenio Giani lo ha presentato il 22 ottobre durante una conferenza stampa con l’Agenzia regionale di sanità. Il pacchetto complessivo previsto vale dieci milioni di euro: cinque per il contributo economico e cinque per sostenere le donne lavoratrici e l’accesso ai servizi per l’infanzia. Per sapere chi potrà ricevere gli aiuti e come richiederli, però, bisognerà attendere il bilancio regionale 2027 e i criteri attuativi. La cicogna, per ora, può prendere appunti.

L’annuncio riguarda una politica regionale di interesse anche per le famiglie aretine. Nel comunicato diffuso dalla Regione, tuttavia, non sono riportati dati specifici sulle nascite nel Comune o nella provincia di Arezzo, né ripartizioni territoriali delle risorse.

Secondo quanto illustrato da Giani, i cinque milioni di risorse regionali serviranno al contributo da 500 euro. Gli altri cinque milioni, provenienti dal Fondo sociale europeo, saranno destinati alle donne lavoratrici, secondo criteri di reddito e nel rispetto delle regole del Fondo, con particolare attenzione ai servizi per conciliare lavoro e famiglia. Sono due interventi distinti: non dieci milioni interamente destinati agli assegni.

Sulla platea resta un punto da chiarire. Cinque milioni divisi per 500 euro equivalgono a 10mila contributi. Nel 2025, invece, i nati residenti in Toscana sono stati quasi 20mila. Il confronto non basta a stabilire quante madri avranno diritto all’aiuto, ma rende necessario precisare destinatari, requisiti e copertura effettiva. L’annuncio parla di un contributo per ogni neomamma: saranno gli atti a spiegare come si tradurrà questa indicazione. Anche perché i pannolini si comprano con gli euro, non con i titoli dei comunicati.

Il quadro demografico presentato da Ars spiega l’urgenza dell’intervento. In Toscana si è passati dai 33.610 nati del 2008 ai 19.908 del 2025: circa il 41% in meno. Rispetto al 2024, secondo i dati illustrati, la diminuzione è di 841 bambini. Il tasso di natalità è sceso a 5,4 nati ogni mille abitanti, contro 6 in Italia.

Non diminuiscono soltanto le nascite. Tra il 2010 e il 2025 le donne residenti tra 15 e 49 anni sono calate del 17,5%. Il numero medio di figli per donna è arrivato a 1,08, contro 1,14 a livello nazionale, mentre l’età al primo figlio ha raggiunto 32,4 anni. Tra le donne sotto i trent’anni il tasso di fecondità si è ridotto del 46,5% rispetto al 2005.

Ars richiama una combinazione di fattori: trasformazioni demografiche, precarietà lavorativa, incertezza del reddito, difficoltà a trovare casa e a conciliare occupazione e famiglia. Il desiderio di avere figli e la possibilità concreta di farli non coincidono sempre. Cinquecento euro possono dare una mano; per offrire prospettive servono anche servizi accessibili e continuità. Il bambino, dopo il bonifico, continua a crescere. E pure le spese.

Giani colloca il progetto accanto alle misure regionali per nidi e libri gratuiti e annuncia anche un riconoscimento ai dieci Comuni toscani con i più alti livelli di natalità. Prima della premiazione, per le famiglie la domanda pratica resta semplice: chi riceverà il contributo, quando e con quali condizioni? La risposta arriverà con gli atti del bilancio 2027.

Fonte: Toscana Notizie, comunicato del 22 ottobre 2026, e dati Ars riportati nella nota regionale. Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.