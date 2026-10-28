Via Fiorentina, il cantiere fa miracoli: incassi triplicati e ristori scomparsi

AREZZO – Finalmente una buona notizia per i commercianti di via Fiorentina: secondo quanto riferisce il gruppo consiliare del PD, ci sarebbero attività che durante i lavori avrebbero addirittura raddoppiato o triplicato gli incassi. Il segreto del successo? Un cantiere. Altro che pubblicità, promozioni e parcheggi: per rilanciare il commercio, da oggi, basterebbe rendere complicato arrivare al negozio.

La polemica nasce dalle dichiarazioni del vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini durante la trasmissione «Caffè Bollente». Il gruppo PD contesta sia la chiusura del vicesindaco ai ristori per i commercianti penalizzati dai lavori, sia il riferimento ad attività che avrebbero registrato forti aumenti degli incassi. Il miracolo, però, andrebbe documentato: magari con qualche dato, oltre che con la fede nei benefici delle transenne.

Nel frattempo il gruppo consiliare democratico, guidato da Alessandro Caneschi, ricorda le difficoltà di chi lavora nella zona: accessi complicati, clienti scoraggiati, costi fissi che continuano a presentarsi puntuali. Le bollette, del resto, non hanno ancora imparato ad aggirare il cantiere.

«Trattare le comprensibili difficoltà dei commercianti […] dichiarando che il cantiere abbia portato un boom di fatturato a qualche attività appare come una narrazione distante dai problemi reali della nostra città», afferma Caneschi nella nota del PD.

Anche Confesercenti ha contestato questa lettura: la direttrice Valeria Alvisi ha riferito di associati alle prese con incassi ridotti e minore passaggio di clienti. Naturalmente non tutte le attività hanno lo stesso andamento. Ma da qui a proporre la chiusura delle strade come piano industriale, ne corre.

Il PD solleva poi la questione dei soldi. Secondo il gruppo consiliare, il quadro economico dell’opera sarebbe passato da 3,35 milioni a quasi 15 milioni di euro e potrebbe essere modificato ancora per prevedere aiuti alle imprese. Le cifre finali indicate nella nota richiedono un riscontro negli atti aggiornati; l’aumento dei costi rispetto al progetto iniziale, invece, è già stato ampiamente riportato. In pratica, per il cantiere il quadro economico è elastico. Per le botteghe, a quanto pare, molto meno.

Va detto che la partita degli aiuti non è definitivamente chiusa: nella maggioranza si discute anche di possibili agevolazioni sulla Tari, mentre è previsto un confronto tra amministrazione e categorie economiche il 3 novembre. Insomma, il no ai ristori espresso da Gamurrini non equivale ancora a una decisione unanime e definitiva su ogni possibile sostegno.

Rimane una domanda semplice: se davvero esistono attività che grazie al cantiere hanno raddoppiato o triplicato gli incassi, perché non mostrare i dati, nel rispetto della riservatezza? Sarebbe utile ai commercianti, ai cittadini e magari anche agli economisti, che da anni studiano la crescita senza aver pensato a mettere una transenna davanti a ogni negozio.

Per ora, a via Fiorentina, l’unica cosa che sembra aumentare con assoluta certezza è la pazienza richiesta a chi ci vive e ci lavora. E quella, purtroppo, non si può depositare in banca.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni politiche. Le valutazioni e i dati attribuiti al PD sono riportati come tali.