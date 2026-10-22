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Riunione in Prefettura ad Arezzo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla Città del Natale 2026
Il vertice in Prefettura dedicato alla sicurezza dell’undicesima edizione di Arezzo Città del Natale.

Arezzo Città del Natale, prima delle luci si accende il piano sicurezza

Dal 14 novembre al 6 gennaio torna la Città del Natale. In Prefettura il vertice su gestione delle folle, soccorsi e viabilità per l’undicesima edizione.

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Arezzo Città del Natale, prima delle luci si accende il piano sicurezza

Dal 14 novembre al 6 gennaio torna la Città del Natale. In Prefettura il vertice su gestione delle folle, soccorsi e viabilità per l’undicesima edizione.

AREZZO – Il Natale deve ancora arrivare, ma ad Arezzo è già tempo di organizzare non soltanto le luci e i mercatini, bensì anche sicurezza, viabilità e gestione delle folle. Dal 14 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 torna la Città del Natale, giunta all’undicesima edizione. In Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo, per esaminare le misure previste.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Arezzo con il comandante della Polizia Locale, il disaster manager della Centrale operativa 118, i rappresentanti di Confcommercio Firenze-Arezzo e della Fondazione Arezzo Intour.

Al centro del confronto il programma della manifestazione e il piano di sicurezza per le vie e le piazze del centro, chiamate ancora una volta ad accogliere numerosi visitatori. Un evento che porta movimento e opportunità per le attività cittadine, ma richiede anche un’organizzazione adeguata. Perché tra una casetta natalizia e una folla in movimento non basta augurarsi che tutto fili liscio.

Flussi di persone, soccorsi e viabilità

Il Comitato ha esaminato la gestione dei flussi del pubblico, i percorsi di accesso e deflusso, la tutela delle zone più frequentate, i presidi di emergenza e di soccorso sanitario e le procedure da attivare in caso di criticità. Attenzione anche alle modifiche della circolazione e alla necessità di assicurare sempre il passaggio dei mezzi di soccorso.

Il comunicato non specifica ancora nel dettaglio quali strade saranno interessate dalle limitazioni o quali provvedimenti verranno adottati nei singoli giorni: informazioni che saranno importanti tanto per i visitatori quanto per gli aretini che, tra novembre e gennaio, dovranno continuare a muoversi in città.

«La Città del Natale è uno degli appuntamenti più significativi per il territorio aretino», ha dichiarato il prefetto Stelo. «Il nostro obiettivo è garantire elevati standard di sicurezza affinché cittadini e visitatori possano vivere il centro storico con serenità e partecipare appieno alle iniziative in programma».

Il Comitato ha infine richiamato l’esigenza di un coordinamento costante tra enti e amministrazioni coinvolti. La sicurezza, insomma, si prepara prima dell’accensione delle luminarie. E possibilmente anche prima che il centro si riempia di persone alla ricerca di un parcheggio.

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