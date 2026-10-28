Autobus ad Arezzo e provincia: dal 2 novembre cambiano gli orari delle corse scolastiche

Da lunedì 2 novembre 2026 cambiano gli orari di alcune corse degli autobus urbani ed extraurbani della provincia di Arezzo. Le modifiche, annunciate da Autolinee Toscane dopo le segnalazioni raccolte nelle prime settimane dell’anno scolastico, riguardano soprattutto gli spostamenti degli studenti. Sono interessati il capoluogo, il Valdarno, la Val di Chiana, la Valtiberina e il Casentino.

In collaborazione con gli enti locali, l’azienda ha rimodulato anticipi, posticipi e alcuni percorsi. Attenzione: per la linea SI330 una variazione scatterà sabato 7 novembre. Ecco le modifiche, suddivise per zona, con gli orari precedenti e quelli nuovi.

Servizio urbano di Arezzo

Linea A+: Via Concino Concini → via Tarlati: 8:07 → 8:02. Via Tarlati → via Concino Concini: 8:40 → 8:35.

Via Concino Concini → via Tarlati: 8:07 → 8:02. Via Tarlati → via Concino Concini: 8:40 → 8:35. Linea D: Via Salmi → Guido Monaco: 6:30 → 6:20.

Via Salmi → Guido Monaco: 6:30 → 6:20. Linea F: Viciomaggio → Arezzo: 9:18 → 9:15.

Viciomaggio → Arezzo: 9:18 → 9:15. Linea S: Borgo a Giovi → Arezzo: 7:34 → 7:29.

Valdarno

Linea SI91: La corsa feriale annuale, escluso il sabato, delle 7:29 da Montevarchi Vecchia Autostazione a Pietraviva non passerà dalla zona industriale Palazzetto di via Valiani, nel comune di Bucine.

La corsa feriale annuale, escluso il sabato, delle 7:29 da Montevarchi Vecchia Autostazione a Pietraviva non passerà dalla zona industriale Palazzetto di via Valiani, nel comune di Bucine. Linea MIV03: La corsa feriale da Terranuova Bracciolini a Montevarchi Vecchia Autostazione, prevista alle 13:05, è indicata nel comunicato come anticipata alle 12:55: terminerà in piazza Cesare Battisti alle 13:10. La corsa scolastica da Montevarchi a Terranuova, prevista alle 13:15, partirà invece da piazza Cesare Battisti (Vasca) alle 13:10, passerà dal Liceo in viale Matteotti alle 13:15 e proseguirà passando dalla fermata esterna dell’Hotel Delta.

La corsa feriale da Terranuova Bracciolini a Montevarchi Vecchia Autostazione, prevista alle 13:05, è indicata nel comunicato come anticipata alle 12:55: terminerà in piazza Cesare Battisti alle 13:10. La corsa scolastica da Montevarchi a Terranuova, prevista alle 13:15, partirà invece da piazza Cesare Battisti (Vasca) alle 13:10, passerà dal Liceo in viale Matteotti alle 13:15 e proseguirà passando dalla fermata esterna dell’Hotel Delta. Linea SI330: Da sabato 7 novembre, la corsa del sabato invernale Arezzo → Montevarchi delle 14:25 partirà alle 13:35, con arrivo alle 14:30.

Val di Chiana

Linea LS5: Arezzo → Foiano: dal lunedì al giovedì la corsa delle 13:32 partirà alle 14:15.

Valtiberina

Linea SI392: Caprese Michelangelo → Campo alla Fiera: 7:06 → 7:00.

Caprese Michelangelo → Campo alla Fiera: 7:06 → 7:00. Linea SI381: Campo alla Fiera → Sansepolcro: 7:33 → 7:27.

Campo alla Fiera → Sansepolcro: 7:33 → 7:27. Linea SI386: La corsa delle 13:45 da Sansepolcro verso Pistrino raggiungerà Pistrino, bivio Santa Fista.

La corsa delle 13:45 da Sansepolcro verso Pistrino raggiungerà Pistrino, bivio Santa Fista. Linea BAVPSSCC: Il venerdì, Pieve Santo Stefano → Sansepolcro: 13:48 → 13:30.

Il venerdì, Pieve Santo Stefano → Sansepolcro: 13:48 → 13:30. Linea BAAS: Il venerdì, Sansepolcro → Arezzo: 14:13 → 13:55; Arezzo → Sansepolcro: 15:03 → 14:45.

Casentino

Linea H42: Porrena Stazione → Strada in Casentino: 14:22 → 14:45; 18:33 → 18:12.

Porrena Stazione → Strada in Casentino: 14:22 → 14:45; 18:33 → 18:12. Linea LH6: Ortignano → Bibbiena Stazione: 8:16 → 8:40.

Per informazioni e aggiornamenti si possono consultare at-bus.it e l’app at bus, oppure chiamare il numero verde 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24.

Fonte: Autolinee Toscane. Prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare gli avvisi relativi alla propria linea, soprattutto per eventuali successive variazioni.