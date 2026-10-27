Quando l’Arezzo si seguiva ovunque: treni, pullman e facce da trasferta

C’erano le partenze in pullman, le attese in stazione, i finestrini dei treni e le bandiere amaranto che spuntavano ovunque. Prima ancora dei novanta minuti, per tanti tifosi dell’Arezzo la trasferta era già cominciata: si ritrovavano gli amici, si preparavano gli striscioni e si partiva, con la speranza di tornare con qualche punto e almeno una storia da raccontare.

Questa galleria raccoglie fotografie d’archivio delle trasferte e dei momenti vissuti dai tifosi fuori dallo stadio. Ci sono gruppi, volti e scene quotidiane che restituiscono il sapore di quegli anni. E ci sono anche i più piccoli, con striscioni che raccontano la passione amaranto meglio di tanti discorsi.

Non tutte le fotografie sono accompagnate da una data o da una destinazione certa. Preferiamo non inventarle: chi riconosce una partita, una città o un volto può aiutarci a ricostruire i ricordi nei commenti.

Ti riconosci in queste immagini? Ricordi l’anno, la trasferta o le persone ritratte? Raccontacelo nei commenti: questa memoria amaranto si ricostruisce insieme.