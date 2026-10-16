Due incidenti nell’Aretino: uomo investito a Montagnano e due carabiniere ferite a Ossaia

Due incidenti stradali nella giornata di venerdì 16 ottobre in provincia di Arezzo. Al mattino un uomo di 61 anni è stato investito a Montagnano, mentre nel pomeriggio due carabiniere sono rimaste ferite in un tamponamento a Ossaia di Cortona, sulla strada regionale 71.

Montagnano, 61enne investito alle 7:20

Il 118 è stato attivato alle 7:20 per un investimento in via di Montagnano. A rimanere ferito è stato un uomo di 61 anni, soccorso da un’ambulanza di Monte San Savino e trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Al momento non sono stati comunicati altri dettagli sulla dinamica dell’investimento né sul mezzo coinvolto.

Ossaia di Cortona, ferite due carabiniere

Nel pomeriggio, lungo la regionale 71 a Ossaia di Cortona, si è verificato un tamponamento tra un’auto di servizio dei carabinieri e un furgone Piaggio.

Nell’impatto sono rimaste ferite le due militari a bordo della vettura dell’Arma, entrambe in servizio alla stazione di Terontola. Soccorse dal personale sanitario, sono state valutate in codice giallo e trasportate in ambulanza all’ospedale della Fratta.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi. A ricostruire la dinamica è la Polizia municipale di Cortona.

Sul posto sono arrivati anche i colleghi delle due militari e il comandante della Compagnia di Cortona, capitano Roberto Pivotto. Le carabiniere erano impegnate in attività di servizio sul territorio. È stato precisato che non era in corso alcun inseguimento.

Tre feriti in poche ore

Due episodi distinti, tre persone finite in ospedale e accertamenti sulle rispettive dinamiche. In casi del genere, prima delle ipotesi e delle solite ricostruzioni da bar, contano i fatti e le condizioni dei feriti.

L’augurio è che tutti e tre possano rimettersi presto. E, per una volta, che sulle strade dell’Aretino la notizia migliore sia non dover raccontare altri incidenti.