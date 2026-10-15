Affari Tuoi, l’aretina Martina porta a casa 100mila euro e un’auto. La lepre, però, ne aveva nascosti 300mila

Ad Arezzo c’è chi vede una lepre attraversare la strada e pensa alla cena. Martina Liberatori, invece, ci ha visto un numero da giocare ad Affari Tuoi. E a conti fatti la lepre aveva pure ragione. Peccato che, sul più bello, nessuno le abbia chiesto un secondo parere.

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre del programma di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, l’infermiera aretina, 31 anni, accompagnata dal marito Nico, è tornata a casa con 100mila euro e una Opel Frontera. Un bottino che farebbe sorridere anche il più pessimista dei commercialisti. Ma nel pacco che la coppia aveva lasciato chiuso, il numero 20, c’erano 300mila euro.

La partita era cominciata con il numero 11, poi abbandonato in favore del 20. Quest’ultimo, secondo il racconto di Martina, le ricordava una lepre avvistata la sera prima. Il vecchio pacco custodiva 30mila euro: il cambio, insomma, sembrava promettere bene.

Nel frattempo la coppia aveva conquistato anche l’automobile messa in palio dal programma, la prima assegnata in questa stagione. Quando sul tabellone sono rimasti 100 euro, 100mila e 300mila, il Dottore ha offerto 100mila euro sicuri. Martina e Nico hanno accettato. Poi è arrivata l’apertura del pacco numero 20 e la scoperta: dentro c’era il premio massimo.

Duecentomila euro di differenza, certo. Ma anche un mutuo da alleggerire e qualche progetto di famiglia che, con 100mila euro e un’auto nuova, diventa parecchio più concreto. Martina e Nico hanno raccontato di voler sistemare casa, cambiare le persiane e regalare una crociera ai nonni, pensando anche al piccolo Filippo.

Morale ortichese: la prudenza ha portato a casa una bella cifra, la lepre ne aveva fiutata una ancora più grossa. Ad Arezzo, da oggi, prima di attraversare la strada, conviene controllare se passa un coniglio. Potrebbe avere consigli finanziari migliori di quelli del Dottore.