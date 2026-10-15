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ARIA di Musica, dalle parole ai fatti: il percorso dei giovani artisti in un video

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Gino Perticai

ARIA di Musica, dalle parole ai fatti: il percorso dei giovani artisti in un video

ARIA di Musica torna a raccontarsi, stavolta attraverso le immagini. Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, ha condiviso un video che ripercorre l’esperienza della residenza artistica dedicata ai giovani musicisti.

Un progetto del quale L’Ortica si è già occupata ampiamente, chiarendo anche la distinzione tra i finanziamenti destinati alla formazione musicale e quelli relativi al festival Arezzo Wave.

La residenza ha coinvolto 18 giovani artisti selezionati, attraverso un percorso di formazione, incontri e attività musicali sviluppato nel corso del 2026.

Adesso sono le immagini ad accompagnare il racconto di questa esperienza.

Valenti sottolinea anche l’impegno per dare continuità alla residenza artistica nella provincia di Arezzo, con particolare attenzione a Lucignano, Comune con il quale la Fondazione auspica di proseguire la collaborazione.

Il futuro del progetto resta dunque un capitolo ancora da scrivere.

Intanto, dopo tante discussioni su contributi, patrocini e rapporti istituzionali, vale la pena lasciare spazio alla musica e ai suoi protagonisti.

Perché, ogni tanto, anche ad Arezzo sarebbe utile ascoltare prima di discutere.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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