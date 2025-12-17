Incidente sul lavoro a Rassina, ferito giovane di 26 anni

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Rassina, nel comune di Castel Focognano. Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all’interno dello stabilimento Colacem.

L’allarme è scattato intorno alle 08:30, con l’attivazione del 118 della ASL Toscana Sud Est alle ore 08:32. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Bibbiena, i Vigili del Fuoco di Bibbiena e il personale del PISLL per i soccorsi e gli accertamenti di competenza.

Il giovane avrebbe riportato un grave trauma da schiacciamento a un arto. Dopo essere stato assistito sul luogo dell’incidente, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 3, successivamente trasferito a Careggi

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente. Sono in corso le verifiche da parte degli enti competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.