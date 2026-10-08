Arezzo, scontro tra auto e ambulanza e incidente a Ristradelle. A Pian di Scò investita una 70enne

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, ad Arezzo. Alle 15:32 il 118 è intervenuto in via Fratelli Rosselli per uno scontro tra un’automobile e un’ambulanza che stava trasportando una paziente in codice rosso.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche gli operatori a bordo del mezzo di soccorso: due soccorritori e un infermiere sono stati trasportati all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

La paziente che si trovava sull’ambulanza ha invece proseguito il trasferimento verso l’ospedale San Donato a bordo di un mezzo della Misericordia.

La conducente dell’auto, una donna di 37 anni, è stata trasportata in codice verde dalla Croce Rossa di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un’ambulanza infermierizzata, i vigili del fuoco e la polizia municipale, incaricata degli accertamenti sulla dinamica dello scontro.

Aggiornamento ore 16:30: un altro incidente a Ristradelle

Un secondo incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio, alle 16:30, in località Ristradelle, nel territorio comunale di Arezzo. Una donna di 64 anni ha perso il controllo della propria automobile per cause ancora da accertare.

La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Sul posto è intervenuta anche un’autoinfermieristica.

Presenti inoltre i vigili del fuoco e la polizia municipale per gli interventi e gli accertamenti di competenza.

Aggiornamento ore 18:09: donna investita a Pian di Scò

Un altro intervento del 118 è avvenuto alle 18:09 in via Italia a Pian di Scò, dove una donna di 70 anni è stata investita. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale della Gruccia.

Sul posto sono intervenute l’automedica del Valdarno e la Misericordia di Pian di Scò, oltre ai carabinieri di San Giovanni Valdarno. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica.