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tefano Valdrighi alla Casentino Bike 2026
Stefano Valdrighi, vincitore della 33ª Casentino Bike. Foto: Bottecchia Factory Team/Facebook.

Casentino Bike 2026, Valdrighi vince la 33ª edizione a Bibbiena

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Casentino Bike 2026, Valdrighi vince la 33ª edizione a Bibbiena

BIBBIENA – La 33ª edizione della Casentino Bike parla ancora la lingua di Stefano Valdrighi. Sul percorso principale di 62 chilometri e 2.100 metri di dislivello, il biker del Bottecchia Factory Team ha conquistato il successo chiudendo in 2h54’25”.

La gara, con epicentro a Bibbiena e un tracciato ampiamente rinnovato, ha richiamato alcuni dei principali interpreti della mountain bike nazionale ed era valida anche per circuiti come Coppa Toscana MTB, Rampitek e Appennino Superbike.

Valdrighi ha preceduto il compagno di squadra Lorenzo Biagi, accreditato dello stesso tempo. Terzo posto per Giacomo Sbrocca del Mondobici, staccato di 4’13”, davanti a Matteo Spinetti del Ciclissimo Bike e ad Alex Tozzi del Cetilar Nutrition-Cervelo.

In campo femminile la vittoria è andata a Cristiana Lippi del Ciclissimo Bike, che ha concluso in 4h01’19”. Alle sue spalle Ester Iacopozzi, compagna di squadra, e Martina Carta del Free Bike Marsciano. Completano le prime cinque Beatrice Mistretta e Romina Ciprian.

Nel percorso Granfondo di 42 chilometri per 1.450 metri di dislivello il successo maschile è stato invece conquistato da Brian Ceccarelli del CC Appenninico 1907 in 2h09’31”, davanti a Emanuele Masoni del Ciclissimo Bike e Riccardo Del Puglia dell’Arretium Team Specialized.

Tra le donne della Granfondo si è imposta Luisa De Lorenzo Poz del Team Estebike Zordan in 3h02’37”, davanti a Simona Biagioni e Elena Bonacci.

La manifestazione ha potuto contare sul sostegno di enti, associazioni, sponsor e volontari, con il coinvolgimento della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Bibbiena, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Comune della Verna.

Per la Casentino MTB il calendario non si ferma qui: il prossimo appuntamento è fissato per il 24 ottobre con la Casentino Gravel, prova non competitiva che chiuderà la Coppa Toscana Gravel.

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