Notte di incidenti nel Valdarno: sei feriti in A1 e un giovane in ospedale a Terranuova

Notte intensa per i soccorsi del 118 dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuti in due distinti incidenti avvenuti tra l’autostrada A1 e il centro di Terranuova Bracciolini.

Il primo allarme è scattato alle 1.17 lungo la A1 in direzione nord, al km 323, dove due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Terranuova Bracciolini e la Misericordia di San Giustino Valdarno con infermiere a bordo, oltre alle forze dell’ordine.

Sei le persone coinvolte, tutte trasportate al presidio ospedaliero della Gruccia: un uomo di 21 anni, una donna di 24 e due minori in codice 2 (condizioni di media gravità), mentre una donna di 42 anni e un uomo di 33 anni sono stati ricoverati in codice minore.

Poche ore dopo, intorno alle 5.10, un secondo intervento del 118 in via Moscarini a Terranuova Bracciolini, dove un’auto è rimasta coinvolta in un altro incidente. Sul posto la Misericordia di Faella e le forze dell’ordine di San Giovanni Valdarno.

Un ventenne è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia.