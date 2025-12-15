5.1 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 15, 2025
Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gare

Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gare

Dalla Primavera agli Under 13, un fine settimana tra prestazioni di carattere, gol e segnali incoraggianti per il vivaio amaranto

Redazione
Redazione

-

Un fine settimana intenso e ricco di spunti per il settore giovanile dell’Arezzo, impegnato sui campi di tutta Italia dalla Primavera fino agli Under 13. Tra gol, rimonte e partite combattute, le formazioni amaranto hanno mostrato qualità, personalità e spirito di squadra, confermando il percorso di crescita del vivaio al di là dei singoli risultati.

Alle Caselle la Primavera di mister Bricca è protagonista di una gara vibrante contro il Potenza, chiusa sul 2-2 dopo una rimonta di grande cuore. Sotto di due gol per le reti su rigore di Paolino, l’Arezzo reagisce immediatamente accorciando con Lobasso e, nella ripresa, trova il meritato pareggio con Minocci dal dischetto. Una prestazione generosa, impreziosita da carattere e determinazione, che lascia sensazioni positive.

Sorride l’Under 17 di mister Bernardini, che supera il Bra 3-1 al termine di una partita intensa e ben interpretata soprattutto nella ripresa. Farnese apre le marcature di testa, Lobasso raddoppia e, dopo il momentaneo 2-1 piemontese, Romoli chiude i conti. Una vittoria importante per morale e classifica, costruita con qualità e ritmo.

Sfida dai due volti per l’Under 16: l’Arezzo domina il primo tempo a San Benedetto, portandosi sul 2-0 con Moschino e Basili, ma nella ripresa subisce la reazione della Sambenedettese che ribalta il risultato fino al 3-2 finale. Resta una prestazione positiva per lunghi tratti, penalizzata da qualche disattenzione.

Prestazione convincente anche per l’Under 15, che batte il Bra 4-2 trascinata da uno straordinario Gianassi, autore di una tripletta. Il successo amaranto è frutto di una prova corale di alto livello, con gioco e intensità, mentre gli ospiti riescono solo nel finale a rendere meno pesante il passivo.

Più amaro il bilancio per Under 14 e Under 13, entrambe sconfitte dalla Sampdoria. L’Under 14 cade 3-0 al termine di una gara però ben giocata, in cui gli amaranto mostrano personalità e creano diverse occasioni, colpendo anche una traversa. Il risultato, come spesso accade nel calcio giovanile, non fotografa pienamente l’andamento della partita. L’Under 13, infine, perde 3-1 contro un avversario di alto livello, facendo comunque intravedere buone trame di gioco.

Un weekend fatto di storie diverse, ma unite da un filo comune: la crescita costante del settore giovanile amaranto, che continua ad affrontare ogni sfida con coraggio, passione e voglia di migliorare.

Foto: S.S. Arezzo

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
Arezzo News - L'Ortica

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

