HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, schiaffi a moglie e figlia: allontanato d’urgenza dalla casa familiare
La Polizia di Stato è intervenuta ad Arezzo dopo una segnalazione al 112 per una lite familiare.

Arezzo, schiaffi a moglie e figlia: allontanato d’urgenza dalla casa familiare

L’intervento della Polizia dopo una chiamata al 112. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio: secondo la prima ricostruzione avrebbe cercato di imporre alla figlia il matrimonio con un connazionale

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Arezzo, schiaffi a moglie e figlia: allontanato d’urgenza dalla casa familiare

L’intervento della Polizia dopo una chiamata al 112. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio: secondo la prima ricostruzione avrebbe cercato di imporre alla figlia il matrimonio con un connazionale

Un uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare ad Arezzo dopo l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato per una lite domestica durante la quale, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe colpito con degli schiaffi la moglie e la figlia maggiorenne.

L’episodio risale alle 12.30 circa di domenica 20 settembre, quando le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo sono intervenute in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza 112 che segnalava una lite familiare degenerata in violenza.

Una volta arrivati nell’abitazione, gli agenti hanno accertato che l’uomo, cittadino pakistano, avrebbe colpito la moglie e la figlia maggiorenne alla presenza degli altri figli della coppia, alcuni dei quali minorenni.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia, all’origine della lite vi sarebbe stata la volontà dell’uomo di indurre da tempo la figlia a sposare un connazionale. Sempre secondo quanto emerso dagli accertamenti, comportamenti aggressivi si sarebbero verificati anche in precedenza, senza però essere mai stati denunciati o segnalati alle autorità.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e costrizione o induzione al matrimonio.

Informata la Procura della Repubblica di Arezzo, gli agenti delle Volanti hanno quindi disposto nei suoi confronti l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Le contestazioni sono allo stato delle indagini e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento.

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