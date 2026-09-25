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Campo di Marte, il prato era verde ma sotto c’era pure il fumo: sequestrati 428 grammi di droga

La Squadra Mobile passa al setaccio la zona con i cani antidroga e trova cocaina, marijuana e oltre 400 grammi di hashish nascosti nell’area verde. Controllate 86 persone e due attività. Durante il servizio finiscono in carcere anche due ricercati per condanne già definitive.

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Campo di Marte, il prato era verde ma sotto c’era pure il fumo: sequestrati 428 grammi di droga

La Squadra Mobile passa al setaccio la zona con i cani antidroga e trova cocaina, marijuana e oltre 400 grammi di hashish nascosti nell’area verde. Controllate 86 persone e due attività. Durante il servizio finiscono in carcere anche due ricercati per condanne già definitive.

A Campo di Marte l’arredo urbano continua a riservare sorprese. Stavolta niente panchine rotte, erba alta o cestini pieni: sotto il verde gli agenti hanno trovato direttamente cocaina, marijuana e soprattutto hashish.

La Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con l’aiuto delle unità cinofile della Polizia di Stato, ha effettuato un servizio antidroga in città concentrandosi sulle zone considerate più esposte al fenomeno dello spaccio.

Il bilancio parla di 86 persone identificate, tra cui 47 cittadini extracomunitari e 27 soggetti con precedenti di polizia. Controllati anche due esercizi commerciali.

Nel corso degli accertamenti il titolare di una delle attività è stato trovato con 5,27 grammi di marijuana ed è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. Stessa sorte per un’altra persona, trovata in possesso di 0,71 grammi di cocaina.

Ma il deposito più fornito, a quanto pare, era all’aperto.

Nell’area verde di Campo di Marte gli agenti, grazie anche al fiuto dei cani antidroga, hanno recuperato numerosi involucri abilmente nascosti e ritenuti destinati allo spaccio.

Nel dettaglio sono saltati fuori 16 involucri di cocaina per un peso complessivo di 5,32 grammi, sette involucri di marijuana per 13,92 grammi e soprattutto 408,85 grammi di hashish.

Totale: oltre 428 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate a carico di ignoti.

Insomma, a Campo di Marte qualcuno aveva interpretato il concetto di “area verde” con una certa libertà creativa.

Durante lo stesso servizio la Polizia ha inoltre rintracciato due persone ricercate perché destinatarie di provvedimenti di esecuzione per la carcerazione. I due arresti, è bene precisarlo, non vengono indicati dalla Questura come collegati al sequestro di droga.

Il primo arrestato deve scontare quattro anni e tre mesi di reclusione per reati tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il secondo deve invece espiare una pena di un anno e sei mesi per furto in abitazione.

Entrambi sono stati accompagnati nella Casa Circondariale di Arezzo.

Morale della giornata: 86 controllati, due arrestati, due sanzionati e quasi mezzo chilo di droga tolto dalla circolazione. A Campo di Marte, per una volta, il problema non era soltanto trovare parcheggio.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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