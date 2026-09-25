HomeCronacheSportLazio-Arezzo a porte chiuse: finalmente uno stadio dove il prato conta più...
Lazio-Arezzo, amichevole a Formello a porte chiuse
Domenica 27 settembre Lazio e Arezzo si affrontano a Formello: amichevole a porte chiuse per lavori all’impianto e interventi sul terreno di gioco.

Lazio-Arezzo a porte chiuse: finalmente uno stadio dove il prato conta più dei tifosi

Domenica alle 15 l’amichevole di Formello senza pubblico: lavori, tribunetta ospiti non agibile e campo appena rizollato. Gli spettatori possono aspettare, l’erba no.

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Gino Perticai

Lazio-Arezzo a porte chiuse: finalmente uno stadio dove il prato conta più dei tifosi

Domenica alle 15 l’amichevole di Formello senza pubblico: lavori, tribunetta ospiti non agibile e campo appena rizollato. Gli spettatori possono aspettare, l’erba no.

Domenica alle 15 l’Arezzo affronterà la Lazio in amichevole a Formello. Una di quelle partite che, almeno sulla carta, avrebbe potuto regalare ai tifosi amaranto una trasferta diversa dal solito e la possibilità di vedere da vicino una squadra di Serie A.

Invece no. Si gioca a porte chiuse.

Non per evitare che qualche osservatore scopra il sofisticatissimo schema segreto di Bucchi, e neppure perché Gattuso abbia deciso di provare punizioni talmente innovative da richiedere il segreto militare.

I motivi sono molto più italiani e quindi, inevitabilmente, molto più affascinanti.

Attorno allo stadio “Mirko Fersini” sono infatti in corso dei lavori e una tribunetta destinata agli ospiti non avrebbe al momento l’agibilità necessaria. Senza quella, diventerebbe complicato garantire una corretta separazione dei flussi dei tifosi.

Ma soprattutto c’è lui: il prato.

Il terreno di gioco è stato sottoposto a rizollatura e deve affrontare adesso una delicata fase di semina e diserbo, con relativo periodo di riposo.

Insomma, domenica a Formello potranno entrare ventidue calciatori, allenatori, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori.

I tifosi no.

Potrebbero stressare l’erba.

Per una volta il calcio italiano ha quindi stabilito con chiarezza la propria scala delle priorità: prima il manto erboso, poi eventualmente l’essere umano.

Del resto l’erba non protesta per il prezzo del biglietto, non fischia l’allenatore, non contesta il presidente e soprattutto non scrive sui social.

Un pubblico ideale.

Lazio e Arezzo si affronteranno così davanti a spalti vuoti, mentre chi vorrà seguire la partita potrà farlo comodamente da casa attraverso le dirette previste.

Che forse è anche il futuro definitivo del calcio: giocatori allo stadio, tifosi sul divano e prati finalmente liberi di vivere senza tutta quella gente intorno.

A Formello l’esperimento comincia domenica.

E stavolta, almeno, nessuno potrà dire che il dodicesimo uomo ha condizionato la partita.

 

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Scontro sulla E78 a Pieve al Toppo: due feriti, uno in codice 3
Prossimo articolo
Arezzo Wave, arriva la risposta della Fondazione. Valenti: “Ghosting istituzionale”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

Punture scelte

Via Fiorentina, il Pd chiede una commissione d’inchiesta. Il cantiere intanto chiede altra pazienza

Redazione -
Costi, ritardi, disagi e ristori alle attività: il Gruppo Pd chiede di ricostruire l’intera vicenda di via Fiorentina. Intanto l’Amministrazione annuncia un’accelerazione, ma la data di fine lavori resta ancora da definire.

Via Fiorentina, volti coperti, vigili e lupi: Futuro Nazionale apparecchia il Consiglio

Politica - Istituzioni - Società Gino Perticai -

Centri estivi, fino a 150 euro di rimborso: prima però sopravvivete alla domanda

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕