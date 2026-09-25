Scontro sulla E78 a Pieve al Toppo: due feriti, uno in codice 3

Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 25 settembre, lungo la E78 a Pieve al Toppo, in direzione Arezzo.
L’allarme al 118 è scattato alle 19.50 per uno scontro che ha coinvolto due automobili.
Due le persone rimaste ferite. Un uomo di 65 anni è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice 3, mentre una donna di 28 anni è stata trasferita nello stesso ospedale in codice 2.
Sul posto sono intervenute l’ambulanza di Monte San Savino, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.
La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.