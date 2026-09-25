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Scontro sulla E78 a Pieve al Toppo: due feriti, uno in codice 3

Incidente tra due auto lungo la E78 in direzione Arezzo. Un uomo di 65 anni è stato trasportato all’ospedale in codice 3, una donna di 28 anni in codice 2.

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Scontro sulla E78 a Pieve al Toppo: due feriti, uno in codice 3

Incidente tra due auto lungo la E78 in direzione Arezzo. Un uomo di 65 anni è stato trasportato all’ospedale in codice 3, una donna di 28 anni in codice 2.

Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 25 settembre, lungo la E78 a Pieve al Toppo, in direzione Arezzo.

L’allarme al 118 è scattato alle 19.50 per uno scontro che ha coinvolto due automobili.

Due le persone rimaste ferite. Un uomo di 65 anni è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice 3, mentre una donna di 28 anni è stata trasferita nello stesso ospedale in codice 2.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza di Monte San Savino, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

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