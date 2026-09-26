Arezzo, droga trovata in un esercizio del centro: licenza sospesa per sette giorni

Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto la sospensione per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., della licenza di un esercizio di vicinato situato nel centro cittadino.

Il provvedimento arriva in seguito a un controllo effettuato congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Arezzo nell’ambito delle attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dalla Questura, durante il controllo è stato accertato che il titolare dell’attività commerciale deteneva sostanza stupefacente all’interno dell’esercizio.

La sospensione della licenza, spiega la Questura, ha finalità preventive e di tutela della pubblica sicurezza e si inserisce nell’attività di controllo svolta sul territorio in collaborazione con la Polizia Locale di Arezzo.