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Tredicenne scomparso da Greve in Chianti ritrovato alla stazione di Montevarchi

Il ragazzo, del quale si erano perse le tracce sabato 19 settembre, è stato rintracciato questa mattina dai carabinieri di Montevarchi. È in buone condizioni di salute ed è stato affidato al servizio sociale regionale

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Tredicenne scomparso da Greve in Chianti ritrovato alla stazione di Montevarchi

Il ragazzo, del quale si erano perse le tracce sabato 19 settembre, è stato rintracciato questa mattina dai carabinieri di Montevarchi. È in buone condizioni di salute ed è stato affidato al servizio sociale regionale

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche del tredicenne scomparso sabato 19 settembre da Greve in Chianti. Il ragazzo è stato rintracciato nella mattinata di lunedì 21 settembre alla stazione ferroviaria di Montevarchi dai carabinieri della locale Stazione.

Per il giovane, dopo l’allontanamento dalla casa dei familiari affidatari, la Prefettura di Firenze aveva attivato il piano provinciale di ricerca, coinvolgendo le forze dell’ordine.

Il tredicenne è stato trovato in buone condizioni di salute. Dopo il rintraccio e le verifiche del caso, è stato affidato al Servizio emergenza urgenza sociale della Regione Toscana per le procedure previste e il successivo rientro a casa.

Una vicenda che si chiude dunque positivamente dopo due giorni di apprensione, con il ritrovamento avvenuto proprio nel Valdarno aretino.

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