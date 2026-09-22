HomeArezzo oggiTortorelli vola a 14,84 metri: il triplo dell’Alga Atletica Arezzo vale il...
Francesco Tortorelli dell’Alga Atletica Arezzo al Campionato Regionale Assoluto delle Marche
Francesco Tortorelli dell’Alga Atletica Arezzo: a Camerino ha vinto il salto triplo con 14,84 metri. Foto allegata al comunicato degli Uffici Stampa Egv.

Tortorelli vola a 14,84 metri: il triplo dell’Alga Atletica Arezzo vale il terzo risultato italiano dell’anno

A Camerino il giovane aretino vince la gara, migliora il proprio record e arriva a un centimetro dal primato provinciale

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Tortorelli vola a 14,84 metri: il triplo dell’Alga Atletica Arezzo vale il terzo risultato italiano dell’anno

A Camerino il giovane aretino vince la gara, migliora il proprio record e arriva a un centimetro dal primato provinciale

Francesco Tortorelli ha vinto la gara di salto triplo al Campionato Regionale Assoluto delle Marche, a Camerino, con la misura di 14,84 metri. Per l’atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nato nel 2009, è il nuovo record personale: secondo la comunicazione della società, manca un solo centimetro al primato provinciale.

La misura è anche la terza miglior prestazione italiana del 2026 nella categoria Allievi. Il comunicato segnala inoltre che Tortorelli ha raggiunto il minimo che gli avrebbe consentito di partecipare ai precedenti Europei giovanili.

Nella stessa gara di triplo, Nicholas Gavagni si è classificato secondo con 14,76 metri e Filippo Misuri quinto con 13,91. Nel triplo femminile, Gemma Fabbriciani ha ottenuto la seconda prestazione con 11,31 metri e Flavia Matteucci la terza con 10,55.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Talla, il finto Maggiore chiede oro e contanti. La donna chiama i carabinieri veri
Prossimo articolo
Incendio in un’azienda a Rigutino: le fiamme fermate nel magazzino
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Città del Natale, Comanducci riaccende le casine: i residenti cercano già parcheggio per novembre

Gino Perticai -
La Città del Natale 2026 comincia il 14 novembre, ma ad Arezzo il Natale ormai non guarda più il calendario. I panettoni erano già...

Arezzo lancia la Giunta Z: giovani al fianco di sindaco e assessori per 150 ore

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Via Filzi, scaduti anche i 90 giorni: il cantiere invece gode di ottima salute

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕