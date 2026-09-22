Tortorelli vola a 14,84 metri: il triplo dell’Alga Atletica Arezzo vale il terzo risultato italiano dell’anno

Francesco Tortorelli ha vinto la gara di salto triplo al Campionato Regionale Assoluto delle Marche, a Camerino, con la misura di 14,84 metri. Per l’atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nato nel 2009, è il nuovo record personale: secondo la comunicazione della società, manca un solo centimetro al primato provinciale.

La misura è anche la terza miglior prestazione italiana del 2026 nella categoria Allievi. Il comunicato segnala inoltre che Tortorelli ha raggiunto il minimo che gli avrebbe consentito di partecipare ai precedenti Europei giovanili.

Nella stessa gara di triplo, Nicholas Gavagni si è classificato secondo con 14,76 metri e Filippo Misuri quinto con 13,91. Nel triplo femminile, Gemma Fabbriciani ha ottenuto la seconda prestazione con 11,31 metri e Flavia Matteucci la terza con 10,55.