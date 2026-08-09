L’oroscopo dell’Ortica: dal 10 al 16 agosto, pianeti in ferie e pazienza ai minimi storici

Cari naviganti del cosmo, tenetevi forte: mentre voi sudate sotto l’ombrellone o fingete di lavorare da remoto in accappatoio, i pianeti hanno deciso di complicarvi ulteriormente l’esistenza. Mercurio flirta pericolosamente con il segno del “non mi va di rispondere ai messaggi”, Venere è in vacanza pure lei e Marte… beh, Marte è semplicemente stufo di voi. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, senza sconti.
Ariete
(21 marzo – 19 aprile)
Questa settimana la vostra proverbiale pazienza (che dura in media 4 secondi) verrà messa a dura prova da parenti in visita e code alle poste. Spoiler: perderete comunque. Evitate decisioni importanti prima di mezzogiorno, e anche dopo, onestamente.
Toro
(20 aprile – 20 maggio)
Siete convinti che la vostra testardaggine sia “determinazione”. Non lo è. Questa settimana qualcuno proverà a farvi cambiare un piano già fatto e voi reagirete come se vi avessero proposto di vendere casa. Respirate. O almeno fingete.
Gemelli
(21 maggio – 20 giugno)
Passerete la settimana a iniziare tre conversazioni diverse contemporaneamente senza finirne nessuna. I vostri amici hanno smesso da tempo di aspettarsi coerenza da voi, quindi va tutto secondo copione.
Cancro
(21 giugno – 22 luglio)
Rivivrete mentalmente una discussione del 2019 con dettagli sorprendentemente vividi. Nel frattempo, qualcuno vi chiederà “tutto bene?” e voi risponderete “sì” con gli occhi lucidi. Classico.
Leone
(23 luglio – 22 agosto)
Il vostro bisogno di essere al centro dell’attenzione raggiungerà livelli agonistici in qualche cena tra amici. Attenzione: raccontare per la quinta volta lo stesso aneddoto non lo rende più interessante.
Vergine
(23 agosto – 22 settembre)
Passerete ore a riorganizzare qualcosa che nessuno vi ha chiesto di riorganizzare, giudicando silenziosamente chiunque non condivida il vostro amore per le liste puntate. Provate a rilassarvi. Anzi no, fatevi pure una lista su come rilassarvi.
Bilancia
(23 settembre – 22 ottobre)
Dovrete scegliere tra due opzioni banalissime (pizza o sushi, mare o montagna) e ci metterete tre giorni. Nel frattempo il resto del mondo andrà avanti senza di voi.
Scorpione
(23 ottobre – 21 novembre)
Qualcuno vi farà un torto minuscolo e voi ci costruirete sopra un piano di vendetta degno di una serie Netflix. Datevi una calmata: non tutti meritano il vostro impegno drammatico.
Sagittario
(22 novembre – 21 dicembre)
Prometterete a chiunque di “organizzare qualcosa presto”. Non organizzerete nulla. Come sempre, d’altronde.
Capricorno
(22 dicembre – 19 gennaio)
Anche in ferie continuerete a controllare le mail di lavoro “giusto per stare tranquilli”. Non siete tranquilli, siete incapaci di staccare. Ditelo, almeno a voi stessi.
Acquario
(20 gennaio – 18 febbraio)
Avrete un’illuminazione geniale alle 2 di notte che dimenticherete completamente entro colazione. Consiglio spassionato: scrivetevela, per una volta.
Pesci
(19 febbraio – 20 marzo)
Vi commuoverete per una pubblicità del gelato e interpreterete un semplice “ok” ricevuto in chat come un segnale cosmico di rottura imminente. Non lo è. È solo un “ok”.
E così si chiude un’altra settimana di rivelazioni astrali che, diciamocelo, avreste potuto scrivere anche voi guardandovi allo specchio. I pianeti continueranno a girare indifferenti ai vostri drammi, il caldo continuerà a rendervi tutti un po’ più insopportabili del solito, e settimana prossima si ricomincia daccapo. Buona sopravvivenza a tutti, stelle permettendo (ma soprattutto ventilatori).