HomeOroscopoL'oroscopo dell'Ortica: dal 10 al 16 agosto, pianeti in ferie e pazienza...

L’oroscopo dell’Ortica: dal 10 al 16 agosto, pianeti in ferie e pazienza ai minimi storici

La settimana astrale più pungente dell'estate, segno per segno, senza sconti a nessuno

Redazione
By Redazione

-

Redazione

L’oroscopo dell’Ortica: dal 10 al 16 agosto, pianeti in ferie e pazienza ai minimi storici

La settimana astrale più pungente dell'estate, segno per segno, senza sconti a nessuno

 Cari naviganti del cosmo, tenetevi forte: mentre voi sudate sotto l’ombrellone o fingete di lavorare da remoto in accappatoio, i pianeti hanno deciso di complicarvi ulteriormente l’esistenza. Mercurio flirta pericolosamente con il segno del “non mi va di rispondere ai messaggi”, Venere è in vacanza pure lei e Marte… beh, Marte è semplicemente stufo di voi. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, senza sconti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana la vostra proverbiale pazienza (che dura in media 4 secondi) verrà messa a dura prova da parenti in visita e code alle poste. Spoiler: perderete comunque. Evitate decisioni importanti prima di mezzogiorno, e anche dopo, onestamente.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Siete convinti che la vostra testardaggine sia “determinazione”. Non lo è. Questa settimana qualcuno proverà a farvi cambiare un piano già fatto e voi reagirete come se vi avessero proposto di vendere casa. Respirate. O almeno fingete.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Passerete la settimana a iniziare tre conversazioni diverse contemporaneamente senza finirne nessuna. I vostri amici hanno smesso da tempo di aspettarsi coerenza da voi, quindi va tutto secondo copione.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Rivivrete mentalmente una discussione del 2019 con dettagli sorprendentemente vividi. Nel frattempo, qualcuno vi chiederà “tutto bene?” e voi risponderete “sì” con gli occhi lucidi. Classico.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il vostro bisogno di essere al centro dell’attenzione raggiungerà livelli agonistici in qualche cena tra amici. Attenzione: raccontare per la quinta volta lo stesso aneddoto non lo rende più interessante.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Passerete ore a riorganizzare qualcosa che nessuno vi ha chiesto di riorganizzare, giudicando silenziosamente chiunque non condivida il vostro amore per le liste puntate. Provate a rilassarvi. Anzi no, fatevi pure una lista su come rilassarvi.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Dovrete scegliere tra due opzioni banalissime (pizza o sushi, mare o montagna) e ci metterete tre giorni. Nel frattempo il resto del mondo andrà avanti senza di voi.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Qualcuno vi farà un torto minuscolo e voi ci costruirete sopra un piano di vendetta degno di una serie Netflix. Datevi una calmata: non tutti meritano il vostro impegno drammatico.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Prometterete a chiunque di “organizzare qualcosa presto”. Non organizzerete nulla. Come sempre, d’altronde.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Anche in ferie continuerete a controllare le mail di lavoro “giusto per stare tranquilli”. Non siete tranquilli, siete incapaci di staccare. Ditelo, almeno a voi stessi.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Avrete un’illuminazione geniale alle 2 di notte che dimenticherete completamente entro colazione. Consiglio spassionato: scrivetevela, per una volta.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Vi commuoverete per una pubblicità del gelato e interpreterete un semplice “ok” ricevuto in chat come un segnale cosmico di rottura imminente. Non lo è. È solo un “ok”.

 

E così si chiude un’altra settimana di rivelazioni astrali che, diciamocelo, avreste potuto scrivere anche voi guardandovi allo specchio. I pianeti continueranno a girare indifferenti ai vostri drammi, il caldo continuerà a rendervi tutti un po’ più insopportabili del solito, e settimana prossima si ricomincia daccapo. Buona sopravvivenza a tutti, stelle permettendo (ma soprattutto ventilatori).

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
La truffa formato famiglia s’inceppa sulla E45: recuperati oro e contanti
Prossimo articolo
Arezzo, l’auto accende lo stereo da sola: i vicini chiedono almeno di cambiare playlist
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal