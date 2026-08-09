L’oroscopo dell’Ortica: dal 10 al 16 agosto, pianeti in ferie e pazienza ai minimi storici

Cari naviganti del cosmo, tenetevi forte: mentre voi sudate sotto l’ombrellone o fingete di lavorare da remoto in accappatoio, i pianeti hanno deciso di complicarvi ulteriormente l’esistenza. Mercurio flirta pericolosamente con il segno del “non mi va di rispondere ai messaggi”, Venere è in vacanza pure lei e Marte… beh, Marte è semplicemente stufo di voi. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, senza sconti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana la vostra proverbiale pazienza (che dura in media 4 secondi) verrà messa a dura prova da parenti in visita e code alle poste. Spoiler: perderete comunque. Evitate decisioni importanti prima di mezzogiorno, e anche dopo, onestamente.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Siete convinti che la vostra testardaggine sia “determinazione”. Non lo è. Questa settimana qualcuno proverà a farvi cambiare un piano già fatto e voi reagirete come se vi avessero proposto di vendere casa. Respirate. O almeno fingete.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Passerete la settimana a iniziare tre conversazioni diverse contemporaneamente senza finirne nessuna. I vostri amici hanno smesso da tempo di aspettarsi coerenza da voi, quindi va tutto secondo copione.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Rivivrete mentalmente una discussione del 2019 con dettagli sorprendentemente vividi. Nel frattempo, qualcuno vi chiederà “tutto bene?” e voi risponderete “sì” con gli occhi lucidi. Classico.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il vostro bisogno di essere al centro dell’attenzione raggiungerà livelli agonistici in qualche cena tra amici. Attenzione: raccontare per la quinta volta lo stesso aneddoto non lo rende più interessante.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Passerete ore a riorganizzare qualcosa che nessuno vi ha chiesto di riorganizzare, giudicando silenziosamente chiunque non condivida il vostro amore per le liste puntate. Provate a rilassarvi. Anzi no, fatevi pure una lista su come rilassarvi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Dovrete scegliere tra due opzioni banalissime (pizza o sushi, mare o montagna) e ci metterete tre giorni. Nel frattempo il resto del mondo andrà avanti senza di voi.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Qualcuno vi farà un torto minuscolo e voi ci costruirete sopra un piano di vendetta degno di una serie Netflix. Datevi una calmata: non tutti meritano il vostro impegno drammatico.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Prometterete a chiunque di “organizzare qualcosa presto”. Non organizzerete nulla. Come sempre, d’altronde.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Anche in ferie continuerete a controllare le mail di lavoro “giusto per stare tranquilli”. Non siete tranquilli, siete incapaci di staccare. Ditelo, almeno a voi stessi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Avrete un’illuminazione geniale alle 2 di notte che dimenticherete completamente entro colazione. Consiglio spassionato: scrivetevela, per una volta.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Vi commuoverete per una pubblicità del gelato e interpreterete un semplice “ok” ricevuto in chat come un segnale cosmico di rottura imminente. Non lo è. È solo un “ok”.

E così si chiude un’altra settimana di rivelazioni astrali che, diciamocelo, avreste potuto scrivere anche voi guardandovi allo specchio. I pianeti continueranno a girare indifferenti ai vostri drammi, il caldo continuerà a rendervi tutti un po’ più insopportabili del solito, e settimana prossima si ricomincia daccapo. Buona sopravvivenza a tutti, stelle permettendo (ma soprattutto ventilatori).