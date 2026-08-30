L’oroscopo dell’Ortica: le stelle tirano il freno: ripartite pure, ma senza fare i fenomeni

La settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 segna il rientro ufficiale dalle ferie: Giove in Leone spinge i progetti ambiziosi, Saturno retrogrado in Ariete pretende fondamenta vere e il 1° settembre Marte in Cancro gli si mette di traverso. Risultato: tutti vogliono ripartire, ma al primo modulo mancante ricominciano i moccoli.

Mercurio resta in Vergine, Venere in Bilancia e Marte in Cancro. Tradotto dall’astrologico: testa pignola, sorrisi diplomatici e nervosismo domestico. Le stelle consigliano concretezza; l’Ortica, più prudentemente, consiglia di non aprire Facebook prima del caffè.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Saturno nel segno vi presenta il conto mentre Marte suggerisce di protestare allo sportello, nel traffico e possibilmente in mezzo alla rotonda. Avete fretta di ripartire, comandare e spiegare al Comune come si amministra, ma questa settimana il muro non diventa una porta soltanto perché gli date una capata. Se vi alzate alle 7:30 convinti d’essere i primi, potreste trovare già 180 persone in fila per i biglietti della Giostra: ad Arezzo perfino l’impazienza ha la precedenza. In amore abbassate il tono prima che qualcuno abbassi la serranda.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: commentare sui social mentre affrontate la rotonda.

Voto: 6 e mezzo, con freno a mano e numero eliminacode.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La Luna vi rende concreti, affidabili e pronti a considerare ogni cambiamento un’aggressione personale. Sul lavoro sistemerete una questione rimasta in sospeso, purché nessuno vi proponga una procedura nuova o una sedia meno comoda. La spesa “di due cose” costerà come una rata del mutuo, ma continuerete a sostenere che mangiare bene è un investimento. In amore prenotate il ristorante, trovate parcheggio e non fate il bilancio della serata davanti al conto: il romanticismo ha già abbastanza problemi.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: girare quaranta minuti per il parcheggio più vicino.

Voto: 8, purché arrivi anche l’antipasto.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Mercurio in Vergine vi chiede di mettere ordine nelle intuizioni che avete sparso come volantini sui parabrezza. Il gruppo WhatsApp di famiglia, quello del condominio e quello creato “solo per organizzarci” vi offriranno tre emergenze, nove tuttologi e un vocale di sette minuti che poteva essere “va bene”. Sul lavoro avete aperto sette discorsi e chiuso soltanto la finestra. In amore la chiarezza arriverà appena smetterete di spiegare la spiegazione e direte finalmente cosa volete.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: mandare tre vocali per correggere il primo.

Voto: 7, aggiornabile entro sera senza preavviso.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Marte nel segno e Saturno di traverso trasformano i rapporti familiari in un consiglio comunale: tutti parlano del bene comune pensando al proprio parcheggio. Sarete energici ma permalosi, diretti ma pronti a conservare ogni offesa nell’archivio storico. Sul lavoro una richiesta non è necessariamente una dichiarazione di guerra, anche se è arrivata senza buongiorno. In amore, prima di dire “non importa”, avvertite almeno la faccia: lei continua a pubblicare comunicati autonomi.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: riesumare discussioni archiviate nel 2021.

Voto: 6 e mezzo, con diritto di replica e memoria agli atti.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Giove nel segno gonfia ambizioni, entusiasmo e volume degli annunci. Il trigono con Saturno può trasformare un’idea importante in qualcosa di concreto, a patto che dietro il palco ci sia anche un progetto. Sul lavoro siete già pronti per il taglio del nastro, la foto ufficiale e il discorso sulle future generazioni; manca soltanto l’opera. In amore il fascino funziona, purché lasciate al partner almeno una battuta e non inauguriate ogni cena con una conferenza stampa. Meno assessori, più brugole.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: prenotare gli applausi prima dell’inizio dei lavori.

Voto: 8 e mezzo, senza fascia tricolore.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono efficienti, lucidissimi e simpatici quanto una PEC ricevuta alle 7:02. È la settimana ideale per sistemare documenti, protocollare richieste e scoprire l’allegato sbagliato che nessuno aveva notato. L’ufficio vi risponderà che la pratica è completa, salvo il documento già inviato due volte e ora necessario in formato diverso. In amore non correggete tutto: il partner è una persona, non un’istanza respinta per documentazione incompleta. Non potete aggiustare tutti, anche perché alcuni votano.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: chiamare “sollecito bonario” la quarta PEC.

Voto: 9, protocollato e controllato due volte.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere nel segno vi regala fascino, diplomazia e la capacità di evitare una decisione fino alla prescrizione. Questa settimana, però, Marte e Saturno vi chiedono di scegliere: carne o pesce, dentro o fuori, “ti amo” o “vediamo”. Sul lavoro avete ascoltato tutti i pareri, compreso quello di chi era entrato soltanto per chiedere dov’è il bagno; ora manca la decisione. In amore, per non scontentare nessuno state scontentando voi stessi. Un capolavoro bipartisan che non mette d’accordo nemmeno voi.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: dire “scegli tu” e impugnare subito la scelta.

Voto: 7 e mezzo, in attesa del ballottaggio.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Il silenzio non è sempre strategia: qualche volta è soltanto muso tenuto con grande professionalità. Su Facebook una strada chiusa per una sera può diventare il processo del secolo, e voi siete già pubblico ministero, perito del traffico e testimone oculare da casa. Via Guido Monaco vi offrirà materiale sufficiente per sospettare complotti, favoritismi e probabilmente Mercurio. Sul lavoro avete intuito qualcosa prima degli altri, ma non significa che esista una regia occulta. In amore avete già capito tutto, male, ma con notevole convinzione.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: scrivere “sveglia gente” sotto una locandina.

Voto: 7, coperto da segreto istruttorio.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Giove sostiene entusiasmo, progetti e voglia di ripartire, mentre Mercurio pretende orari, ricevute e un indirizzo non scritto sul tovagliolo. Sul lavoro può arrivare un’occasione interessante, accompagnata dalla rara seccatura di una responsabilità vera. In amore cercate libertà, ma non confondetela con il diritto di sparire e ricomparire quando vi torna comodo. Il viaggio vi farà bene, purché non lo usiate per scappare da una conversazione. Partite pure all’avventura, ma almeno mettete benzina.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: prenotare prima di controllare ferie e conto corrente.

Voto: 8, bagaglio e responsabilità esclusi.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno vi chiede disciplina, mentre Marte ricorda che non potete occuparvi di tutto soltanto perché gli altri “un son capaci”. Sul lavoro renderete più solido un progetto, ma dovrete delegare almeno una cosa senza sorvegliare il delegato col binocolo. Avete un cronoprogramma per il cronoprogramma e una riunione per decidere quando convocare la riunione: il risultato arriverà, forse prima della pensione. In amore sostituite una verifica operativa con un abbraccio. Se fate sempre tutto voi, gli altri impareranno benissimo a lasciarvelo fare.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: preparare un piano quinquennale per il sabato sera.

Voto: 8, mentre la cervicale passa dirigente.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Le idee sono brillanti, rivoluzionarie e ancora incomprensibili agli esseri umani. Il cielo vi invita a dare una forma concreta ai progetti prima di proporli in una riunione di quattro ore con diciotto slide e nessun verbo. Sul lavoro il futuro vi darà ragione, ma il presente pretende una risposta entro venerdì. In amore cercate spazio senza trasformare la relazione in un parcheggio scambiatore. Se nessuno vi capisce, forse non sono tutti reazionari: qualcuno ha soltanto perso il filo alla parola “sinergia”.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: cambiare programma quando gli altri sono già arrivati.

Voto: 8, aggiornamento ancora in fase sperimentale.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Dopo l’eclissi lunare nel vostro segno è il momento di fare l’inventario delle emozioni smarrite. Avete assorbito tensioni, drammi e malumori altrui come una spugna dimenticata nell’acquaio. Sul lavoro fidatevi dell’intuito, ma controllate anche numeri, scadenze e il giorno della settimana: presentarsi martedì convinti che sia venerdì non è sensibilità cosmica. In amore salvare tutti rimane un progetto nobile, purché cominciate da voi. L’intuito funziona; è il film di tre ore che ci costruite sopra a creare problemi.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: considerare ogni sensazione una comunicazione ufficiale.

Voto: 8 emotivo, 6 amministrativo.

Conclusione: Giove promette, Saturno controlla e Marte moccola

La settimana dal 31 agosto al 6 settembre mette insieme entusiasmo e concretezza dopo aver sottoposto la pazienza a un collaudo severo. Giove incoraggia i progetti ambiziosi, Saturno domanda se stanno in piedi e Marte prova a chiudere la discussione alzando la voce.

Leone, Ariete e Sagittario possono trasformare un’idea in qualcosa di concreto, purché non scambino la fiducia per megalomania. Vergine, Toro e Capricorno hanno dalla loro organizzazione e senso pratico. Cancro, Bilancia e Scorpione dovranno gestire rapporti e nervosismo senza convocare commissioni d’inchiesta.

Per tutti vale la regola dell’Ortica: le stelle indicano la strada, Saturno mette la transenna e il rattoppo di piazza San Donato va dove gli pare.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Immagine generata con intelligenza artificiale