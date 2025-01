Arezzo: lupi attaccano colonie feline, cresce la preoccupazione tra i residenti

Nella periferia di Arezzo, tra Via Turati e la Via Umbro Casentinese, nei pressi della rotonda dello Show Garden, si sta verificando un fenomeno preoccupante: i lupi hanno preso di mira le colonie feline della zona, suscitando paura e indignazione tra i residenti.

Ogni notte, i lupi si avvicinano alle abitazioni, alla ricerca di gatti da predare. Questo scenario ha creato un clima di tensione e rabbia tra chi, da anni, si prende cura dei gatti della zona, impegnandosi in attività di nutrimento e sterilizzazione per tutelare la popolazione felina.

Un residente ha recentemente condiviso video scioccanti che mostrano lupi in azione: in uno di questi, un lupo viene ripreso mentre si allontana con un gatto tra le fauci. Queste immagini hanno colpito profondamente la comunità, scatenando un dibattito acceso sulla gestione della fauna selvatica e sulla protezione degli animali domestici.

Sorprende il silenzio delle associazioni animaliste, solitamente in prima linea nella difesa delle colonie feline. In questa circostanza, però, sembrano essersi defilate, evitando di affrontare un problema che solleva interrogativi sulla coesistenza tra predatori e comunità urbane.

La situazione evidenzia anche una contraddizione nella Legge 281/1991, che mira alla tutela degli animali di affezione e alla prevenzione del randagismo. Nonostante i progressi ottenuti nella riduzione dell’abbandono dei cani e nella protezione delle colonie feline, oggi ci troviamo di fronte a un nuovo problema: la presenza di “lupi-randagi” nelle aree urbane, che rappresentano una minaccia per cani e gatti, anche all’interno di giardini privati.

La comunità di Arezzo chiede interventi immediati per gestire questa emergenza, sottolineando che il problema non è circoscritto alla città, ma riflette una criticità nazionale. È necessaria un’azione concreta per prevenire che episodi simili diventino la norma, garantendo al contempo sicurezza per le persone e per gli animali domestici.

I residenti auspicano che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica applichi le norme già in vigore per una gestione efficace dei lupi, rispondendo alle richieste di una comunità sempre più esasperata.