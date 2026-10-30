HomeCronacheFatti di cronacaHalloween ad Arezzo, la Finanza sequestra 2.500 articoli: lo scherzetto lo fanno...
Decorazioni e articoli di Halloween, controlli della Guardia di Finanza ad Arezzo.
La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato circa 2.500 articoli a tema Halloween non conformi alle norme sulla sicurezza.

Halloween ad Arezzo, la Finanza sequestra 2.500 articoli: lo scherzetto lo fanno ai commercianti

Peluche, decorazioni e giocattoli senza marcatura CE e informazioni obbligatorie. Sanzioni fino a 10mila euro.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Halloween ad Arezzo, la Finanza sequestra 2.500 articoli: lo scherzetto lo fanno ai commercianti

Peluche, decorazioni e giocattoli senza marcatura CE e informazioni obbligatorie. Sanzioni fino a 10mila euro.

Articoli e decorazioni di Halloween: ad Arezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 2.500 prodotti non conformi

Ad Arezzo, quest’anno, Halloween è arrivato con qualche giorno di anticipo. A bussare alla porta dei commercianti, però, non sono stati bambini travestiti da fantasmi, ma i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Il risultato dei controlli è il sequestro amministrativo di circa 2.500 articoli a tema Halloween, tra peluche, decorazioni, gadget e giocattoli vari, risultati non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, gli articoli erano privi della marcatura CE e delle informazioni minime obbligatorie, come quelle relative all’origine e alla composizione dei materiali.

Non si tratta soltanto di qualche etichetta dimenticata. L’assenza di queste indicazioni impedisce infatti di verificare la conformità dei prodotti e di escludere eventuali rischi legati alla presenza di materiali tossici o allergeni. Il comunicato non riferisce, comunque, che tali sostanze siano state effettivamente riscontrate.

I controlli, effettuati dai militari del Gruppo Arezzo, rientrano nelle verifiche sul rispetto della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli e tutela dei consumatori.

Ai titolari degli esercizi commerciali interessati sono state contestate sanzioni amministrative comprese tra 1.500 e 10.000 euro. Non sono stati precisati il numero e l’ubicazione dei negozi coinvolti.

Insomma, tra zucche, fantasmini e mostriciattoli, il vero brivido lo hanno provato alcuni commercianti. Perché ad Halloween uno scherzetto te lo aspetti, ma quando arriva la Guardia di Finanza con un verbale, c’è poco da ridere.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Via Fiorentina, il cantiere infinito: bocciata anche la commissione per fare chiarezza
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, la sicurezza va a luci spente: dal Teatro Tenda a Campo di Marte, il degrado non va in ferie

Gino Perticai -
Claudio P. denuncia da un anno il buio sul ponte del Teatro Tenda e segnala una presunta aggressione. Intanto l’ex consigliere Michele Menchetti torna alla carica su Campo di Marte e Pionta.

Arezzo, due palchi per Capodanno ma il cast è un mistero. E il Comune continua a non rispondere

Politica - Istituzioni - Società Gino Perticai -

La Cameretta dei Segreti (e dei Quattrini) di Via Fiorentina

Satira civica Botolo Ringhioso -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕