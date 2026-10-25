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Arezzo-Benevento 0-3, la partita negli scatti: la fotogallery

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Arezzo-Benevento 0-3, la partita negli scatti: la fotogallery

Gli scatti della partita Arezzo-Benevento del 24 ottobre 2026 allo stadio Comunale: 26 fotografie per rivivere la serata degli amaranto, sconfitti 3-0.

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