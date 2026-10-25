Gli scatti della partita Arezzo-Benevento del 24 ottobre 2026 allo stadio Comunale: 26 fotografie per rivivere la serata degli amaranto, sconfitti 3-0.
Arezzo-Benevento 0-3, la partita negli scatti: la fotogallery
-
Arezzo-Benevento 0-3, la partita negli scatti: la fotogallery
Da leggere
L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa
Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.Offri un caffè all’Ortica ☕