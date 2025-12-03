QUANDO CRESCE IL BUDGET… E CALA LA GENTE (E L’ODOR DI BRUCIATICCIO)

di Mauro Valenti – editore, presidente FAWI e rompiscatole istituzionale non richiesto ma necessario

Oh citti, eccovi servito il “giallo” dell’anno, quello del Bando di Capodanno: roba che nemmeno la Signora in Giallo riuscirebbe a sbrogliare senza un paio di Negroni e un consulto con l’astrologa.

Perché anche quest’anno, tra bandi last minute, budget cresciuto come il panettone col lievito madre, e partecipanti evaporati tipo nebbia di novembre, la domanda vien giù da sé: “Ma ‘ndo cavolo se vòl vire?”

NOTA PER I LETTORI:



L’intervista vera, civile, educata e senza bestemmie nemmeno metaforiche, uscirà sul prossimo numero di PiazzaGrande.

Questa invece è la versione provocatoria, quella dove uno dice quello che pensa prima di farselo passare dal filtro della buona educazione.

Insomma: mi sono intervistato da solo due volte.

Una per bene:Fine anno2025

E una… così:

DOMANDA 1 — Ma perché quest’anno non ti sei presentato al bando per il Capodanno, dopo averlo vinto lo scorso anno?

RISPOSTA — Perché a un certo punto uno, invece di farsi del male, sceglie l’autoconservazione.

Il bando esce il 1 ottobre, scade il 28 ottobre, risultato il 15 novembre.

In pratica, per organizzare un Capodanno serviva o:

un miracolo divino, un laboratorio di clonazione, oppure… un progetto già pronto prima del bando.

E siccome io non faccio il frate e non tengo un laboratorio biotech in garage… ho passato.

DOMANDA 2 — Ma con un +40% di budget (70.000 euro)… dovrebbero essersi scannati tutti per partecipare, no?

RISPOSTA — Eh, certo. In un mondo normale.

Invece più soldi = meno concorrenti.

Una formula nuova, tipo fisica quantistica, ma solo aretina.

Alla fine, pare sia arrivata una sola candidatura.

Una.

Così tante che per contarle non serve nemmeno togliersi i guanti.

DOMANDA 3 — Ma questa storia del “parte sempre uno e vince sempre quello” non è vecchia?

RISPOSTA — Sì, vecchia come il presepe.

Quattro, cinque, sei anni fa era la stessa tiritera:

bando tirato fuori a feste già iniziate, tempi ridicoli, concorrenza zero.

Si dice che la storia non si ripete mai.

Ad Arezzo invece sì: repliche stagionali, come il mercatino di Natale.

DOMANDA 4 — È vero che in passato certi bandi erano praticamente inaccessibili?

RISPOSTA — Verissimo.

Ad alcune associazioni veniva detto:

“Ah, siete iscritti in Prefettura? Bravi. Ah, al Ministero? Complimenti.

Ma non siete nel nostro registro comunale speciale che nessuno conosce?

Oh, allora niente.”

E la domanda viene secca:

Questa è libera concorrenza… o calcio balilla con le stecche bloccate?

DOMANDA 5 — Ma il problema è il budget?

RISPOSTA — No.

Il problema è che aumentare i soldi e lasciare i tempi da torneo di briscola improvvisato è come comprare 50 kg di farina e pretendere il panettone entro mezz’ora.

Con un bando uscito a ottobre, in meno di due mesi non organizzi,

al massimo rimedi.

E Arezzo merita ben di più del “rimediato”.

DOMANDA 6 — Quindi qual è il punto vero?

RISPOSTA — Uno solo: la programmazione anticipata.

Senza programmazione, ogni anno succede sempre la stessa cosa:

pochi partecipanti,

poca concorrenza,

qualità che si abbassa,

idee che non circolano,

città che si accontenta,

e bandi che sembrano fatti più per chi può partecipare che per chi vorrebbe.

Non è una questione di simpatie.

È una questione tecnica, strutturale, culturale.

CONCLUSIONE

Non accuso nessuno.

Ma faccio domande.

Domande che, da cittadino e da operatore culturale, mi sembrano legittime quando vedo:

più soldi ,

, meno partecipazione ,

, tempistiche assurde ,

, pattern che si ripetono come l’eco ,

, e un solo concorrente, anche stavolta.

E allora uno si chiede:

“È davvero questo il modo migliore di valorizzare Arezzo?”

POSTILLA (QUELLA CHE NON DOVREI DIRE… E INFATTI LA DICO)

E poi, già che siamo fra amici, lasciatemi aggiungere un’altra piccola sciocchezza, una minuzia, una quisquilia da niente: il budget.

E quest’anno zac!: il budget del bando cresce del 40%, sale a 70.000 euro, e uno si aspetta il delirio, la ressa, la folla, i progetti che spuntano come funghi dopo la pioggia.

E invece… sorpresa: meno partecipanti, non più.

Meglio ancora: uno solo.

Una matematica meravigliosa, roba che se la proponi a un professore di economia ti mette fuori dalla classe con un esorcismo.

È come se gli Internazionali di Roma raddoppiassero il montepremi, investissero milioni, e poi scoprissimo che si iscrive la metà dei tennist i, e che fanno il torneo in un campo in terra battuta grande come il salotto di casa.

Cioè: chi investe raddoppia, chi partecipa dimezza.

Formula nuova. Innovativa. Visionaria.

Un capolavoro di anti-strategia.

E infatti — altra chicca — lo spazio scelto quest’anno è più piccolo dell’80% rispetto a piazza Sant’Agostino.

Una cosina da 20 metri per 30, che in due foto viene via, e in televisione sembra quasi un aperitivo privato, più che un Capodanno cittadino.

E allora la domanda diventa inevitabile, quasi automatica, come quando ti arriva un messaggio da un numero sconosciuto alle tre di notte:

“Ma davvero questa è una strategia sensata di spesa di soldi pubblici?”

Perché il Comune decide di investire di più, mette sul piatto risorse della città…

e il risultato qual è?

i partecipanti scendono da tre a uno,

lo spazio si restringe,

le idee si rarefanno,

e il Capodanno rischia di sembrare un after privato capitato per sbaglio in mezzo alla città.

Insomma, io faccio domande.

Perché quando aumentano i soldi e diminuisce tutto il resto — partecipazione, spazi, possibilità, competizione — la conclusione, anche volendo essere buoni, è una sola:

Qualcosa non torna.

Per niente.