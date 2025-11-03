12.8 C
Centro Tecnico BM ko a La Spezia: buona partenza, ma crollo nella ripresa

Dopo due ottimi quarti, la Scuola Basket Arezzo si arrende 95-76 sul parquet del PalaSprint: decisive le difficoltà difensive nel secondo tempo contro lo Spezia Basket Club

Sconfitta esterna per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che cade sul campo dello Spezia Basket Club con il punteggio di 95-76 in una gara dai due volti. Gli amaranto, ancora privi di Lemmi, hanno disputato un primo tempo di grande intensità e lucidità, salvo poi calare nella ripresa sotto i colpi della formazione ligure.

Il match, disputato al PalaSprint di La Spezia, si era aperto nel migliore dei modi per la squadra di coach Fioravanti, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti. Grazie a buone percentuali al tiro e a un attacco efficace, la SBA ha chiuso avanti 25-20 il primo quarto, confermando poi la propria superiorità anche nel secondo periodo, dove la difesa amaranto è riuscita a contenere il talento offensivo di Kmetic, fermato a soli 2 punti nella prima metà di gara. All’intervallo il tabellone segnava 46-43 per Arezzo, con la sensazione che il vantaggio potesse essere più ampio per quanto espresso sul parquet.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la gara ha cambiato volto. Lo Spezia ha aumentato l’intensità difensiva e trovato con continuità il canestro, piazzando un break che ha ribaltato completamente la situazione. Gli amaranto, in calo di lucidità e precisione, hanno faticato a contenere le iniziative dei padroni di casa, che hanno chiuso il terzo quarto avanti 71-57. Nell’ultima frazione la formazione ligure ha gestito il vantaggio fino al definitivo 95-76, conquistando così i due punti.

Tra i migliori in campo per la SBA si segnalano Corradossi, autore di 23 punti, e Toia, che ne ha messi a referto 15, seguiti da Pelucchini (11) e Pieri (9).

Il Centro Tecnico BM Arezzo tornerà ora tra le mura amiche del Palasport Estra per la prossima sfida contro la Note di Siena Mens Sana, squadra reduce da un ottimo momento di forma dopo la vittoria nel derby con la Virtus.

