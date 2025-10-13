15.4 C
lunedì, Ottobre 13, 2025
La BM Arezzo si sblocca: vittoria su Cecina per 72-64 e primo successo in campionato

Primi due punti stagionali per la Scuola Basket Arezzo davanti al pubblico del Palasport Estra

Redazione
Primi due punti in campionato per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Estra supera la Verodol Cecina per 72-64. Una vittoria preziosa, soprattutto per il morale della squadra, in vista delle prossime sfide di campionato.

La formazione ospite, rinforzata dal rientro di Turini (20 punti), parte forte, ma la BM risponde con un primo quarto di grande precisione al tiro da tre punti: tre triple di Corradossi, due di Cazzanti e una di Pelucchini permettono agli amaranto di chiudere avanti 22-19. Nel secondo periodo Cecina cambia marcia, limita l’attacco aretino e all’intervallo conduce 37-30, approfittando del calo offensivo dei padroni di casa.

Nel terzo quarto arriva la reazione: capitan Toia (24 punti) guida la rimonta e Lemmi firma il canestro del pareggio sul 53-53. Nell’ultimo parziale la differenza la fa la difesa: la BM blocca l’attacco di Cecina e, dopo l’ultimo vantaggio ospite sul 60-59 con Barbotti, piazza un parziale decisivo. Rapini segna tutti i suoi 7 punti negli ultimi quattro minuti e Toia chiude i conti dalla lunetta, regalando ad Arezzo la prima vittoria stagionale e inaugurando al meglio l’esordio del nuovo main sponsor.

Coach Fioravanti commenta con soddisfazione:

“Era una vittoria che ci serviva per muovere la classifica. Cecina è una squadra di livello e il rientro di Turini ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo avuto la forza di reagire. Nonostante gli infortuni e una settimana complicata, i ragazzi hanno dimostrato carattere e voglia di vincere. Sono giovani e con ampi margini di crescita: questo successo può dare fiducia a tutto il gruppo”.

Nel prossimo turno la BM sarà impegnata domenica alle 18 a San Miniato, in una sfida che rievoca i quarti di finale playoff della scorsa stagione.

