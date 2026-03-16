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Il Centro Tecnico BM Arezzo espugna Firenze: vittoria in rimonta contro Legnaia

Gli amaranto ribaltano la partita nell’ultimo quarto con le triple di Tersillo e conquistano due punti fondamentali nella corsa salvezza

Redazione
By Redazione

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Importante successo esterno per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che conquista due punti pesanti sul parquet della Cantini Lorano Legnaia Firenze, imponendosi per 68-62 al termine di una gara combattuta e decisa nell’ultimo quarto.

Gli amaranto di coach Fioravanti centrano così la seconda vittoria consecutiva e, per la prima volta in stagione, riescono a uscire dalla zona playout, superando proprio Legnaia in classifica.

La partita si apre con una tripla di Corradossi, ma Firenze risponde subito con un parziale di 7-0 che mette in evidenza la determinazione della squadra di casa. Il primo quarto si chiude sul 19-16 per i gigliati, trascinati da Del Secco, autore di 8 punti. Anche nel secondo periodo la gara resta equilibrata, con entrambe le squadre in difficoltà al tiro: Arezzo va all’intervallo lungo sotto 29-24, con percentuali basse al tiro (32% da due e 21% da tre).

Nel terzo quarto arriva il primo vero allungo della Legnaia, che con un parziale di 9-0 si porta sul 41-32, massimo vantaggio della gara. Gli amaranto però reagiscono prima della terza sirena grazie a Toia e Pelucchini, firmando un controparziale di 6-0 che riapre la partita.

L’ultimo periodo cambia completamente l’inerzia del match. Tersillo infila tre triple consecutive, seguito da una bomba di Toia, permettendo ad Arezzo di allungare fino al 59-50 a tre minuti dalla fine. Firenze prova a rientrare con Lakicevic, protagonista con 25 punti, ma dalla lunetta Toia resta glaciale. Nel finale è Corradossi a fissare il punteggio sul 68-62 per Arezzo.

Una vittoria sofferta ma meritata per il Centro Tecnico BM, che dimostra carattere e lucidità nei momenti decisivi della gara.

Nel prossimo turno gli amaranto torneranno al Palasport Estra, dove sabato alle 19 affronteranno GranTorino, squadra che nelle ultime giornate ha messo in difficoltà diverse avversarie nonostante la posizione di classifica.

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