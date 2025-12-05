Ombre sulla Città del Natale – La Pietra che Guarda

Capitolo 3 – Il Passaggio sotto la Luce

La mattina dopo, Arezzo si svegliò con la pioggia, che aveva mestamente cancellato la gioia della neve.

Le luminarie, ancora accese dal giorno prima, sembravano sciogliersi in riflessi liquidi sulle strade bagnate.

Dalla finestra del suo laboratorio, Serena guardava la piazza svuotarsi lentamente. Le famiglie si riparavano nei caffè, i venditori smontavano gli stand.

Sotto quella calma apparente, lei sentiva la città respirare, come un animale stanco ma vigile.

Il tunnel.

Ne avevano discusso per ore con Ricci: mappe, analisi, vecchie planimetrie del catasto granducale.

Sembrava tutto spiegabile: un condotto idrico etrusco, poi medievale, che collegava la Fortezza a un reticolo di grotte fino a Castiglion Fiorentino, forse persino al Trasimeno.

Una leggenda che aveva trovato forma.

Ma più ne parlavano, più Serena sentiva che quella spiegazione era troppo giusta.

Perfetta, come una bugia ben scritta.

Quel pomeriggio, il tenente la raggiunse nel padiglione.

«Abbiamo verificato il percorso,» disse. «Il tunnel finisce davvero sotto la strada per Cortona, ma non arriva al lago. Si ferma prima, in una cava chiusa da secoli. Era un canale di scolo, niente di più.»

Serena lo guardò.

«E il bambino?»

«Avrà sognato, oppure volato con la fantasia di fanciullo.»

«E le incisioni?»

Ricci sospirò. «Tracce di scalpelli. Gli etruschi erano bravi a costruire, ma non a fare miracoli.»

Sulla carta, aveva ragione.

Eppure, Serena sentiva che la città stava ancora trattenendo qualcosa.

Più tardi, mentre tornava verso casa, la pioggia ricominciò più fitta.

Camminava lungo via Albergotti, la via delle botteghe antiche, dove i negozi di cornici e miniature convivevano con bar storici e vetrine natalizie.

Era distratta, assorta nei pensieri, quando inciampò in una lastra sporgente del selciato.

Si chinò per sistemare la scarpa, e notò qualcosa sulla parete accanto a sé.

La targa della via.

“Via Albergotti”, lettere scolpite nella pietra chiara.

Nulla di strano, se non fosse per un piccolo dettaglio:

nella “O” di Albergotti, qualcuno aveva incastonato un frammento di minerale scuro, quasi invisibile, lucido come vetro.

Una pietra.

Serena si avvicinò.

Sembrava antica. Non era marmo, né granito.

Alla luce gialla del lampione, rifletteva come un occhio.

Le venne in mente il medaglione.

E l’occhio inciso nel muro.

E la spirale di simboli nel padiglione.

Prese il telefono e fece una foto.

Quando lo schermo lampeggiò, il flash rimbalzò sulla pietra e la illuminò per un secondo.

In quell’istante, le lettere attorno si riempirono di minuscole venature luminose, come capillari di luce che correvano lungo la pietra e si spegnevano subito dopo.

Serena fece un passo indietro.

Il cuore le batteva forte.

Sembrava un effetto ottico, certo.

Eppure, dietro quella targa, la pietra aveva risposto.

La sera stessa, portò Ricci sul posto.

La pioggia si era fermata, l’aria odorava di rame.

«Lì,» disse, indicando la targa.

Lui si chinò, osservò.

«È solo una decorazione.»

«No. Guardi bene.»

Usò la torcia del cellulare.

La pietra scintillò, e per un attimo rifletté perfettamente la loro immagine: non deformata, ma nitida, come uno specchio d’acqua.

Solo che nel riflesso, accanto a loro, c’era anche qualcos’altro: una figura dietro, indistinta, come un’ombra tra due luci.

Ricci si voltò di scatto, ma la strada era vuota.

«Probabilmente,» disse, cercando di nascondere il turbamento, «qualcuno l’ha messa lì secoli fa. Un frammento di vetro vulcanico o di ossidiana. Gli artigiani lo facevano spesso.»

Serena non rispose.

Ma nella sua mente, qualcosa si collegava.

Tutte le vie principali della città avevano targhe simili, con piccole differenze.

E se ogni pietra, ogni frammento riflettente, fosse parte di un disegno più grande?

Un mosaico invisibile che solo la luce o la marea luminosa del Natale, poteva rivelare?

Il giorno dopo, mentre consultava vecchi registri comunali, un particolare attirò la sua attenzione.

Molti dei frammenti scuri incastonati nelle targhe provenivano da botteghe di antiquari attive tra Ottocento e primo Novecento.

Nomi noti: Benti, Lazzerini, Mattoni.

Tra le note a margine, un commento scritto a mano da un funzionario del 1912:

«Pietre ricavate da frammenti sacri, donate dagli antiquari della città per preservare la leggenda della Croce.»

Serena sgranò gli occhi.

La leggenda della Croce.

La stessa raccontata da Piero della Francesca nella grande cappella di San Francesco.

Secondo alcuni studiosi eccentrici e secondo parecchi antiquari pronti a vendere “reliquie” ai turisti dell’epoca, una scheggia della Vera Croce sarebbe stata trovata proprio nei sotterranei della città, e poi scomparsa.

Per anni si era mormorato che una società segreta di antiquari avesse conservato quel frammento, spostandolo da un luogo all’altro per proteggerlo.

Un mito.

Una storia buona per i depliant.

Un modo elegante per vendere oggetti “magici” ai visitatori stranieri.

Eppure…

Serena tornò su via Albergotti.

Osservò la pietra.

La sfiorò con un dito.

Niente vibrazioni.

Nessun riflesso anomalo.

Solo una pietra scura incastonata in una targa scolorita dal tempo.

Una delusione.

E una sensazione netta: non era quella la strada.

La leggenda della Vera Croce non c’entrava nulla.

Gli antiquari, con le loro storie, avevano solo creato un falso indizio, un diversivo storico perfetto che per un attimo l’aveva ingannata.

La città, invece, sembrava volerle indicare qualcos’altro.

Qualcosa che non veniva dal sacro, ma dalla luce stessa.

La notte seguente, Serena salì fino al belvedere della Fortezza.

Da lassù, Arezzo era un mare di bagliori.

Le luminarie disegnavano trame che si estendevano da piazza Grande fino alle colline, un tessuto pulsante di luce e ombre.

Si sedette sul parapetto.

Il vento portava il suono delle campane e un odore di terra bagnata.

Prese la foto della targa sul telefono, la ingrandì.

Nell’ingrandimento, si vedeva chiaramente il riflesso della pietra.

E al centro del riflesso, qualcosa di minuscolo, ma riconoscibile:

un occhio inciso, identico a quello del medaglione.

Era lì, da sempre.

Sotto gli occhi di tutti.

E non aveva nulla a che fare con Croci perdute, reliquie o antichi mercanti.

Era qualcosa di più sobrio, più reale e allo stesso tempo più inquietante.

Quella notte non lo disse a Ricci.

Non ancora.

Perché per la prima volta capì che la città non cercava di nascondere il segreto.

Lo mostrava apertamente, bastava solo guardare con la giusta luce.

E forse, pensò, il vero passaggio non era mai stato sotto la terra, ma sopra di essa.

Tra le strade, le targhe, le vetrate, i riflessi.

Un circuito di pietra e luce che, una volta completato, avrebbe riaperto l’occhio della città.