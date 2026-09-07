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Controlli della Squadra Volante della Polizia di Stato. Immagine di repertorio.

Ai Porcinai vede la Polizia e parte lo sprint: aveva droga, mannaia e un conto aperto col carcere

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel fine settimana della Giostra: 548 persone e 166 veicoli verificati. Un 45enne fermato dopo una fuga ai Giardini del Porcinai e arrestato in esecuzione di un ordine di cattura. Emessi anche avvisi orali, ammonimenti, fogli di via e due Daspo Willy

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Ai Porcinai vede la Polizia e parte lo sprint: aveva droga, mannaia e un conto aperto col carcere

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel fine settimana della Giostra: 548 persone e 166 veicoli verificati. Un 45enne fermato dopo una fuga ai Giardini del Porcinai e arrestato in esecuzione di un ordine di cattura. Emessi anche avvisi orali, ammonimenti, fogli di via e due Daspo Willy

Fine settimana di controlli intensificati ad Arezzo per la Polizia di Stato, impegnata nel centro, nelle periferie e nelle zone interessate dalla movida e dalle attività dei quartieri in occasione della Giostra del Saracino.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, gli equipaggi della Squadra Volante hanno identificato complessivamente 548 persone e controllato 166 veicoli.

L’episodio più movimentato si è verificato nella notte tra sabato e domenica ai Giardini del Porcinai.

Gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della Polizia, avrebbe deciso che quello fosse un momento eccellente per dedicarsi all’attività fisica. Si è dato alla fuga, ma la corsa è durata poco: gli uomini delle Volanti lo hanno raggiunto e fermato.

Si trattava, riferisce la Questura, di un 45enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e di una mannaia da cucina.

Un assortimento che difficilmente rientra tra gli indispensabili per una passeggiata notturna ai giardini.

Gli accertamenti nelle banche dati hanno poi fatto emergere un particolare decisamente meno folkloristico: sull’uomo pendeva anche un ordine di cattura per l’esecuzione di alcuni mesi di pena relativi a fatti di spaccio di stupefacenti risalenti al 2025.

Il 45enne è stato quindi arrestato in esecuzione del provvedimento e condotto alla Casa Circondariale di Arezzo.

L’attività della Questura nell’ultima settimana non si è fermata ai controlli delle Volanti.

La Divisione Polizia Anticrimine ha infatti emesso due avvisi orali nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e quattro ammonimenti: tre adottati d’iniziativa per casi di violenza domestica e uno, su proposta, relativo a un caso di stalking in ambito condominiale.

Sono stati inoltre disposti tre fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia nei confronti di persone che, secondo quanto riferito dalla Polizia, vi avevano commesso reati.

Infine, per due pregiudicati è scattato il cosiddetto Daspo Willy, il provvedimento che può vietare l’accesso o lo stazionamento nei locali e nelle loro vicinanze nei confronti di persone coinvolte in determinati reati.

Insomma, mentre Arezzo celebrava la Giostra e i quartieri tenevano occupata mezza città, alla Polizia è toccata l’altra tradizionale specialità del fine settimana: controllare chi, invece della lancia d’oro, sembrava essersi organizzato con tutt’altro genere di attrezzatura.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Le informazioni relative all’attività di polizia sono tratte dalla comunicazione della Questura di Arezzo.

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