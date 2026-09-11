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Polizia di Stato a Montevarchi, immagine di repertorio
Polizia di Stato a Montevarchi. Immagine di repertorio.

Montevarchi, la cocaina nascosta nella buca: 25enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti seguono un’auto sospetta fino alla campagna di Loro Ciuffenna e sorprendono un 25enne mentre recupera droga nascosta nel terreno. Sequestrati circa 250 grammi di cocaina e 3.700 euro in contanti

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Montevarchi, la cocaina nascosta nella buca: 25enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti seguono un’auto sospetta fino alla campagna di Loro Ciuffenna e sorprendono un 25enne mentre recupera droga nascosta nel terreno. Sequestrati circa 250 grammi di cocaina e 3.700 euro in contanti

Un’auto che si spostava con frequenza verso zone isolate del Valdarno ha portato la Polizia sulle tracce di un 25enne, arrestato lunedì 7 settembre con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo quanto riferito dal Commissariato di P.S. di Montevarchi, nei giorni precedenti gli agenti avevano notato una vettura compiere movimenti ritenuti sospetti, con frequenti spostamenti verso aree appartate.

Dopo una specifica attività di osservazione, lunedì gli operatori hanno individuato l’auto mentre si dirigeva verso una località di campagna nel territorio comunale di Loro Ciuffenna.

Una volta fermata la vettura, il conducente sarebbe sceso e si sarebbe diretto verso alcuni arbusti, chinandosi e armeggiando a terra. È a quel punto che gli agenti sono intervenuti, sorprendendolo mentre, secondo la ricostruzione della Polizia, recuperava dello stupefacente nascosto in una buca.

Il controllo è poi proseguito all’interno dell’automobile. Sotto il volante i poliziotti hanno trovato altra droga già suddivisa in dosi singole termosaldate, ritenute destinate allo spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 250 grammi di cocaina e 3.700 euro in contanti, trovati nella disponibilità del 25enne. L’uomo, cittadino straniero e irregolare sul territorio nazionale secondo quanto riportato nella nota della Polizia, è stato arrestato in flagranza.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il 25enne è stato condotto nella Casa circondariale di San Benedetto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. 

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