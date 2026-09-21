Porta Sant’Andrea, il Cappotto non va nell’armadio: Te Deum, paninata e cena in via Roma

Porta Sant’Andrea si prepara a festeggiare la quarantunesima Lancia d’Oro, quella dedicata ai 750 anni dal Conclave di Arezzo che ha completato lo storico Cappotto del 2026. E stavolta il Cappotto, oltre che conquistato, sarà anche indossato: è infatti richiesto insieme al fazzoletto biancoverde per la grande Cena della Vittoria.
Le celebrazioni cominceranno sabato 26 settembre con la visita a Palazzo Vescovile, il tradizionale Te Deum di ringraziamento e la deposizione di quarantuno rose davanti alla Madonna del Conforto. La giornata si concluderà in piazza San Giusto con la “Paninata del Sorpasso”.
Il programma di sabato 26 settembre
- Ore 10 – Palazzo Vescovile: una delegazione del Quartiere, accompagnata dalla Lancia d’Oro dedicata ai 750 anni dal Conclave di Arezzo, sarà ricevuta dal vescovo Andrea Migliavacca.
- Ore 16.45 – Chiesa di Sant’Agostino: don Piotr Sipak celebrerà il Te Deum di ringraziamento, accompagnato dalle chiarine e dai tamburi del Gruppo Musici della Giostra.
- Al termine della funzione: il corteo storico percorrerà via Garibaldi, Corso Italia e via dei Pileati fino alla Cattedrale.
- Ore 17.15 circa – Cattedrale: don Alvaro Bardelli impartirà la tradizionale benedizione. Davanti alla Madonna del Conforto saranno deposte quarantuno rose bianche, una per ogni Lancia d’Oro conquistata dal Quartiere dal 1933 a oggi. Il Gruppo Musici eseguirà l’“Aida” di Giuseppe Verdi.
- Dalle ore 19 – Piazza San Giusto: apertura dei bar e “Paninata del Sorpasso”, con una box composta da cheeseburger da 150 grammi e patatine preparata da Billis.
La visita in Cattedrale e il Te Deum saranno aperti a tutta la cittadinanza. Anche a chi non indossa il biancoverde: almeno in chiesa, per il momento, non è previsto il controllo del fazzoletto all’ingresso.
Sabato 3 ottobre la Cena della Vittoria
Il gran finale dei festeggiamenti è in programma sabato 3 ottobre. La Cena della Vittoria inizierà alle ore 20 con l’antipasto a buffet sotto i Portici, mentre i tavoli saranno apparecchiati in via Roma. Dopo la cena, la festa si sposterà in piazza San Giusto con musica e intrattenimento fino a tarda sera.
Il menù, curato dal Catering Tonino di Cortona, prevede un antipasto a buffet con isole gastronomiche e servizio a passaggio, pasta all’uovo al ragù bianco di Cinta Senese con timo e pecorino toscano, brasato di manzo al Chianti con erbette saltate e patate morbide all’olio. A chiudere sarà il tradizionale Dolce della Vittoria, offerto dalla Pasticceria Le Mura.
Per i bambini dai 6 ai 12 anni sarà disponibile un menù dedicato con antipasto, pennette al pomodoro, nuggets di pollo con patate e Dolce della Vittoria.
Prezzi e prenotazioni
- 50 euro per i soci;
- 60 euro per i non soci;
- 30 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Le prenotazioni resteranno aperte fino a giovedì 1° ottobre. Fino a sabato 26 settembre sarà possibile prenotare tramite WhatsApp al numero 366 3867800. Da lunedì 28 settembre, invece, i biglietti potranno essere acquistati e ritirati nella Sala d’Armi del Quartiere, dalle ore 21 alle 23. Il ritiro e il pagamento dovranno essere completati entro il 1° ottobre.
In caso di maltempo, la Cena della Vittoria si svolgerà nel Padiglione 6 di Arezzo Fiere e Congressi. Ai partecipanti è richiesto di indossare il fazzoletto biancoverde e il cappotto: a settembre potrebbe sembrare eccessivo, ma dopo averlo conquistato due volte sarebbe scortese lasciarlo nell’armadio.