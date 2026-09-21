Porta Sant’Andrea, il Cappotto non va nell’armadio: Te Deum, paninata e cena in via Roma

Porta Sant’Andrea si prepara a festeggiare la quarantunesima Lancia d’Oro, quella dedicata ai 750 anni dal Conclave di Arezzo che ha completato lo storico Cappotto del 2026. E stavolta il Cappotto, oltre che conquistato, sarà anche indossato: è infatti richiesto insieme al fazzoletto biancoverde per la grande Cena della Vittoria.

Le celebrazioni cominceranno sabato 26 settembre con la visita a Palazzo Vescovile, il tradizionale Te Deum di ringraziamento e la deposizione di quarantuno rose davanti alla Madonna del Conforto. La giornata si concluderà in piazza San Giusto con la “Paninata del Sorpasso”.

Il programma di sabato 26 settembre

Ore 10 – Palazzo Vescovile: una delegazione del Quartiere, accompagnata dalla Lancia d’Oro dedicata ai 750 anni dal Conclave di Arezzo, sarà ricevuta dal vescovo Andrea Migliavacca.

una delegazione del Quartiere, accompagnata dalla Lancia d’Oro dedicata ai 750 anni dal Conclave di Arezzo, sarà ricevuta dal vescovo Andrea Migliavacca. Ore 16.45 – Chiesa di Sant’Agostino: don Piotr Sipak celebrerà il Te Deum di ringraziamento, accompagnato dalle chiarine e dai tamburi del Gruppo Musici della Giostra.

don Piotr Sipak celebrerà il Te Deum di ringraziamento, accompagnato dalle chiarine e dai tamburi del Gruppo Musici della Giostra. Al termine della funzione: il corteo storico percorrerà via Garibaldi, Corso Italia e via dei Pileati fino alla Cattedrale.

il corteo storico percorrerà via Garibaldi, Corso Italia e via dei Pileati fino alla Cattedrale. Ore 17.15 circa – Cattedrale: don Alvaro Bardelli impartirà la tradizionale benedizione. Davanti alla Madonna del Conforto saranno deposte quarantuno rose bianche, una per ogni Lancia d’Oro conquistata dal Quartiere dal 1933 a oggi. Il Gruppo Musici eseguirà l’“Aida” di Giuseppe Verdi.

don Alvaro Bardelli impartirà la tradizionale benedizione. Davanti alla Madonna del Conforto saranno deposte quarantuno rose bianche, una per ogni Lancia d’Oro conquistata dal Quartiere dal 1933 a oggi. Il Gruppo Musici eseguirà l’“Aida” di Giuseppe Verdi. Dalle ore 19 – Piazza San Giusto: apertura dei bar e “Paninata del Sorpasso”, con una box composta da cheeseburger da 150 grammi e patatine preparata da Billis.

La visita in Cattedrale e il Te Deum saranno aperti a tutta la cittadinanza. Anche a chi non indossa il biancoverde: almeno in chiesa, per il momento, non è previsto il controllo del fazzoletto all’ingresso.

Sabato 3 ottobre la Cena della Vittoria

Il gran finale dei festeggiamenti è in programma sabato 3 ottobre. La Cena della Vittoria inizierà alle ore 20 con l’antipasto a buffet sotto i Portici, mentre i tavoli saranno apparecchiati in via Roma. Dopo la cena, la festa si sposterà in piazza San Giusto con musica e intrattenimento fino a tarda sera.

Il menù, curato dal Catering Tonino di Cortona, prevede un antipasto a buffet con isole gastronomiche e servizio a passaggio, pasta all’uovo al ragù bianco di Cinta Senese con timo e pecorino toscano, brasato di manzo al Chianti con erbette saltate e patate morbide all’olio. A chiudere sarà il tradizionale Dolce della Vittoria, offerto dalla Pasticceria Le Mura.

Per i bambini dai 6 ai 12 anni sarà disponibile un menù dedicato con antipasto, pennette al pomodoro, nuggets di pollo con patate e Dolce della Vittoria.

Prezzi e prenotazioni

50 euro per i soci;

60 euro per i non soci;

30 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Le prenotazioni resteranno aperte fino a giovedì 1° ottobre. Fino a sabato 26 settembre sarà possibile prenotare tramite WhatsApp al numero 366 3867800. Da lunedì 28 settembre, invece, i biglietti potranno essere acquistati e ritirati nella Sala d’Armi del Quartiere, dalle ore 21 alle 23. Il ritiro e il pagamento dovranno essere completati entro il 1° ottobre.

In caso di maltempo, la Cena della Vittoria si svolgerà nel Padiglione 6 di Arezzo Fiere e Congressi. Ai partecipanti è richiesto di indossare il fazzoletto biancoverde e il cappotto: a settembre potrebbe sembrare eccessivo, ma dopo averlo conquistato due volte sarebbe scortese lasciarlo nell’armadio.