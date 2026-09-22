Incendio in un’azienda a Rigutino: le fiamme fermate nel magazzino

Un incendio è scoppiato nella serata di lunedì 21 settembre all’interno di un’attività industriale a Rigutino, nel comune di Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21 e hanno individuato le fiamme in una parte interna adibita a magazzino.
Le squadre hanno spento l’incendio prima che si propagasse al resto dell’attività. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
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