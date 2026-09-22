HomeCronacheFatti di cronacaIncendio in un’azienda a Rigutino: le fiamme fermate nel magazzino
igile del fuoco durante l’intervento per l’incendio in un magazzino a Rigutino
L’intervento dei vigili del fuoco nel magazzino dell’attività industriale a Rigutino. Foto: Vigili del fuoco.

Incendio in un’azienda a Rigutino: le fiamme fermate nel magazzino

I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera intorno alle 21. Il rogo non si è esteso al resto dell’attività industriale. Nessuna persona coinvolta.

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Incendio in un’azienda a Rigutino: le fiamme fermate nel magazzino

I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera intorno alle 21. Il rogo non si è esteso al resto dell’attività industriale. Nessuna persona coinvolta.

Un incendio è scoppiato nella serata di lunedì 21 settembre all’interno di un’attività industriale a Rigutino, nel comune di Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21 e hanno individuato le fiamme in una parte interna adibita a magazzino.

Le squadre hanno spento l’incendio prima che si propagasse al resto dell’attività. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

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