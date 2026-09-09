Sabato 12 settembre, dalle 16 fino alle 2 di domenica 13, Via Romana cambia faccia per ospitare “Via Romana in festa”. Cambia faccia, ma soprattutto cambia senso di marcia, accessi, divieti, deviazioni e quel fragile equilibrio mentale di chi pensava di attraversare la zona come in un normale sabato sera.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, scatta il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Romana nel tratto compreso fra via Adigrat e la rotatoria con viale Dante. Il provvedimento comprende anche il piazzale davanti alla chiesa di San Marco.

Nello stesso periodo sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico, nel tratto di via Romana fra la rotatoria di viale Dante e via Giuseppe Verga.

Fin qui uno potrebbe ancora pensare di aver capito tutto. È a questo punto che entra in scena il livello avanzato.

Il tratto di via Romana fra viale Don Minzoni e via Giuseppe Verga sarà regolato a senso unico in direzione di via Verga, ma potrà essere percorso soltanto dai residenti e da chi deve raggiungere le attività ricettive o commerciali di via Adigrat, via Giusti e via Verga.

Divieto di transito, salvo residenti, anche nel tratto di via Salvadori compreso tra via Padre Teodosio e via Romana, in via Pascoli, via Luigi Capuana, nel tratto di via Ugo Foscolo tra via Romana e via Padre Teodosio, in via Lorenzo Pignotti, via Giacomo Leopardi, via Mogadiscio, via Alessandro Manzoni e nel tratto di via Chiarini compreso tra il civico 1/T e via Romana.

Per gli autorizzati, gli accessi resteranno possibili dalle rispettive intersezioni con la S.S. 73, via Salvadori, via Padre Teodosio e viale Dante.

Poi ci sono le svolte obbligatorie, perché una festa senza almeno quattro istruzioni da ricordare al semaforo sarebbe soltanto intrattenimento.

Chi arriva da viale Don Minzoni, all’altezza di via Verga e via Giusti, dovrà obbligatoriamente svoltare in una delle due strade. Chi esce da via Verga all’incrocio con via Romana dovrà proseguire in via Giusti. Chi arriva da via Vittorio Veneto, al semaforo, non potrà entrare in via Romana e dovrà svoltare in viale Don Minzoni. Chi raggiunge il civico 1/T di via Chiarini dovrà invece svoltare in viale Dante.

Via Tripoli e via Capponi saranno completamente chiuse al transito.

Riassumendo: sabato sera Via Romana sarà in festa, mentre il navigatore potrà vivere una breve crisi esistenziale. Per chi deve attraversare la zona, il consiglio più sensato resta controllare bene il percorso prima di partire e non affidarsi alla gloriosa tecnica aretina del “passo di lì e poi vedo”.

Perché stavolta, più che vedere, si rischia soprattutto di trovare una transenna.

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