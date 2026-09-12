Da lunedì 14 settembre scattano nuovi lavori stradali e modifiche alla circolazione in diverse zone di Arezzo. Gli interventi interesseranno viale Mecenate, Venere, via Francesco Redi, Il Matto, Giovi, Tregozzano e viale Michelangelo, con divieti di sosta, sensi unici alternati e restringimenti della carreggiata.

Viale Mecenate, lunedì 14 settembre

Dalle 8:00 alle 17:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il limite di velocità a 30 chilometri orari nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Accolti e quella con via Leonardo Da Vinci.

Località Venere, da lunedì 14 settembre per un mese

Nel tratto dal civico 14 al civico 3/E sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri in caso di traffico intenso. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8:00 alle 17:00.

Via Francesco Redi, fino a mercoledì 16 settembre

Senso unico alternato, con semaforo o movieri in caso di traffico intenso, in corrispondenza del civico 76 per circa 30 metri. Previsto anche il divieto di transito pedonale sul marciapiede adiacente. Orario: 8:00 – 17:00.

Località Il Matto, da martedì 15 a giovedì 17 settembre

Senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, in corrispondenza del civico 30 e per una lunghezza di circa 30 metri, dalle 8:00 alle 17:00.

Scuola elementare di Giovi, da martedì 15 settembre

Torna, fino alla fine dell’anno scolastico e con esclusione dei periodi di vacanza natalizio e pasquale, la disciplina della circolazione nei pressi della scuola. Dal lunedì al venerdì, nelle fasce 7:50 – 8:20 e 13:10 – 13:40, e ogni martedì anche dalle 15:00 alle 15:30, sarà vietato il transito dei veicoli nel tratto compreso tra i civici 196/1 e 161.

Restano esclusi dal divieto i veicoli al servizio di persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno e lo scuolabus. Chi proviene dall’attraversamento ferroviario all’altezza del civico 196/1 dovrà svoltare a sinistra; chi arriva dal campo sportivo, all’altezza del civico 161, dovrà invece svoltare a destra.

Tregozzano, da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre

Dalle 8:00 alle 17:00 sarà attivo il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, per circa 30 metri a partire dal civico 56.

Viale Michelangelo, da mercoledì 16 a venerdì 25 settembre

Restringimento della carreggiata, 24 ore su 24, nel tratto compreso tra i civici 8 e 15.

Insomma, per qualche giorno ad Arezzo il vero navigatore sarà il cartello giallo: meglio tenere d’occhio orari e deviazioni prima di partire.